Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

هزة أرضية جديدة تضرب بريطانيا

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:04
هزت هزة أرضية ثانية المملكة المتحدة بعد أسابيع من هزة بلغت "3.3" درجات شعر بها سكان مناطق بعيدة بينها "لندن".

ووقعت الهزة الأخيرة عند الساعة "05:03" بتوقيت غرينتش قبالة ساحل "سيلفرديل" في "خليج موركامب" وبلغت قوتها "2.5" درجات.

وجاء ذلك بعد هزة أقوى في منطقة مماثلة في "لانكشاير" مطلع "كانون الأول" وُصفت بأنها كـ"انفجار تحت الأرض"، وشعر بها سكان "لانكشاير" وجنوب منطقة البحيرات بما فيها "كيندال" و"أولفرستون"، وفق "هيئة المسح الجيولوجي البريطانية".

وقالت الهيئة إن بلاغات وردت عن "هزة سريعة وحادة مصحوبة بصوت مدو" تسببت باهتزاز المشعات والصور، فيما تلقى موقع "اكتشاف البراكين" أكثر من "100" بلاغ عن الشعور بالهزة.

البريطانية

البريطاني

المملكة

البراك

غرين

براك

لندن

