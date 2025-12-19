هزة أرضية جديدة تضرب بريطانيا

هزت هزة أرضية ثانية المتحدة بعد أسابيع من هزة بلغت "3.3" درجات شعر بها سكان مناطق بعيدة بينها " ".



ووقعت الهزة الأخيرة عند الساعة "05:03" بتوقيت غرينتش قبالة ساحل "سيلفرديل" في "خليج موركامب" وبلغت قوتها "2.5" درجات.



وجاء ذلك بعد هزة أقوى في منطقة مماثلة في "لانكشاير" مطلع "كانون الأول" وُصفت بأنها كـ"انفجار تحت الأرض"، وشعر بها سكان "لانكشاير" وجنوب منطقة البحيرات بما فيها "كيندال" و"أولفرستون"، وفق "هيئة المسح الجيولوجي ".



وقالت الهيئة إن بلاغات وردت عن "هزة سريعة وحادة مصحوبة بصوت مدو" تسببت باهتزاز المشعات والصور، فيما تلقى موقع "اكتشاف البراكين" أكثر من "100" بلاغ عن الشعور بالهزة.





