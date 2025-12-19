أميركا vs فنزويلا.. حقائق عن القدرات العسكرية مع تصاعد التوترات

رفض حتى الآن استبعاد استخدام القوة العسكرية لتأمين الإطاحة بمادورو، قائلاً إن الرئيس الفنزويلي يمكنه مغادرة السلطة "بالطريقة السهلة" أو "بالطريقة الصعبة".وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو نُشرت الأسبوع الماضي، رفض الرئيس الأميركي كذلك استبعاد إمكانية نشر قوات أمريكية في بوليفار.قال ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان سيأمر بإرسال قوات برية أميركية إلى فنزويلا: "لا أعلق على ذلك. لن أقول شيئاً في هذا الشأن".وبعد يوم واحد فقط، احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. دافع البيت الأبيض عن هذا الإجراء، قائلاً إن السفينة "سفينة سرية خاضعة للعقوبات" و"معروفة بنقلها نفطاً خاضعاً للعقوبات من السوق السوداء" إلى الحرس الثوري .وبعد مرور عدة أيام، صعّدت ضغوطها على قطاع النفط الفنزويلي، معلنة "حصارًا تامًا وكاملاً" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر المياه الإقليمية للبلاد.يأتي كل هذا في خضم أكبر حشد عسكري أميركي في أميركا اللاتينية منذ الغزو الأمريكي لبنما عام 1989، وفي خضم الضربات المستمرة على السفن في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ التي تقول إدارة ترامب إنها تقوم بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.شنت الولايات المتحدة 26 غارة جوية معروفة على ما تسميه "قوارب تهريب المخدرات" منذ أيلول، ما أسفر عن مقتل 99 شخصًا حتى الآن، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الإدارة الأميركية. وقد تعهد الرئيس الأميركي بتوسيع نطاق الحملة لتشمل أهدافًا برية، قائلاً إن الهجمات ستُنفذ أينما عثرت الولايات المتحدة على مشتبه بهم في تهريب المخدرات.منذ الصيف، دأبت إدارة ترامب على زيادة القوات الأميركية والأصول العسكرية في المنطقة بشكل مطرد، ونشرت سفنًا حربية وطائرات وآلاف الجنود، مع توسيع المنشآت العسكرية في الوقت نفسه.وسط هذه الاستعدادات، أعلن بيت هيغسيث في 13 تشرين الثاني بدء ما أسماه "عملية الرمح الجنوبي" لاستهداف "الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات" وحماية "وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا"."إن نصف هو جوار أميركا - وسنحميه"، هكذا قال هيغسيث أثناء إعلانه عن المهمة.وقد قامت الولايات المتحدة حتى الآن بإرسال 11 ألف جندي أميركي إلى منطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ما يقرب من 2700 جندي يتم نشرهم عادة في تلك المنطقة، وذلك وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومقره واشنطن والذي صدر في تشرين الثاني.يعمل حاليًا حوالي 150 جنديًا من القوات الخاصة من على متن السفينة "إم في أوشن تريدر"، والتي وصفها المركز بأنها "قاعدة انطلاق" للقوات.لقد أحاط الغموض إلى حد كبير بسفينة الشحن المعدلة بشكل كبير، لكن موقع "وار زون" الإخباري العسكري أفاد بأنه تم تحويلها إلى قاعدة طائرات هليكوبتر عائمة قادرة أيضاً على نقل أثقل المركبات البرية في مخزونات مشاة البحرية والجيش.مع ذلك، فإنّ إجمالي القوات الأميركية الموجودة حاليًا أقل بكثير من العدد المطلوب لعملية إنزال برمائي أو غزو . وأشار تحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية يتطلب ما لا يقل عن 50 ألف جندي. وأضاف المركز أن المخططين العسكريين يفضلون وجود 150 ألف جندي لتحقيق تفوق ساحق على الجيش الفنزويلي.لكن إلى جانب القوات المسلحة، جمعت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك آلاف الصواريخ الهجومية الأرضية.يتضمن جزء من المخزون ما يقرب من 170 صاروخ توماهوك بعيد المدى في المنطقة، بما في ذلك 55 صاروخًا دخلت المنطقة مع وصول مجموعة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد في 16 نوفمبر. وتُعد فورد حاملة الطائرات الأمريكية الأكثر تطورًا، وصواريخ توماهوك قادرة على ضرب أهداف في جميع أنحاء فنزويلا.فيما يتعلق بالطائرات الحربية، تتمركز عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 الشبحية في بورتوريكو، ولديها 48 طائرة مقاتلة أخرى على متن حاملة الطائرات فورد. كما يتمركز عدد غير محدد من الطائرات المقاتلة الإضافية في جنوب فلوريدا.كما يوجد ما يقرب من 100 طائرة قاذفة متمركزة في نطاق ضرب فنزويلا من قواعد داخل الولايات المتحدة القارية، بالإضافة إلى 6 طائرات من طراز MQ-9 Reaper وطائرتين حربيتين من طراز AC-130J، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).بهدف تحسين عمليات نشر الطائرات في المناطق الأمامية، قامت إدارة ترامب بتحديث المطارات الموجودة في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة للسماح بتكوين قاعدة جوية أكبر هناك.بالإضافة إلى مجموعة حاملات الطائرات فورد، أقرت إدارة ترامب علنًا بإرسال مجموعة إيو جيما البرمائية الجاهزة إلى المنطقة في أغسطس. وتضم هذه المجموعة سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس إيو جيما من فئة واسب وسفينتي نقل برمائيتين من فئة سان أنطونيو.أكد مسؤولون أمريكيون في أغسطس/آب إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة، على الرغم من أن التفاصيل منذ ذلك الحين كانت شحيحة.لم يقدم البيت الأبيض إحصاءً رسمياً للأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة حتى وقت النشر.وقد رد مادورو على هذا الحشد بتعبئة خاصة به، حيث أمر في تشرين الثاني ما يقول إنه 4.5 مليون من أفراد الميليشيات بالاستعداد لصد أي عمل ضد فنزويلا، متخذاً موقفاً استعداداً لحملة حرب عصابات طويلة الأمد في حال غزو القوات الأمريكية للبلاد.إلا أن العدد الفعلي لأفراد الميليشيات، الذين من شأنهم دعم القوات النظامية الفنزويلية، قد يكون أقل بكثير من ذلك الرقم.تشير تقديرات جهاز المخابرات الأمنية الكندية إلى أن عدد أعضاء الميليشيا البوليفارية يبلغ الآلاف.تأسست هذه الجماعة شبه العسكرية على يد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في عام 2009، وسميت على اسم الزعيم المناهض للإمبريالية سيمون بوليفار، الذي نال حرية العديد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك فنزويلا، من إسبانيا في أوائل القرن التاسع عشر.يوجد ما يقرب من 63 ألف جندي في الجيش الفنزويلي بالإضافة إلى 23 ألف جندي في الحرس الوطني و15 ألف جندي في قوات مشاة البحرية، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.تم تجهيز جزء كبير من القوات المسلحة الفنزويلية بذخائر ومنصات قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية، بما في ذلك دبابات T-72 وأنظمة الدفاع الجوي Buk-M2E وS-125، بالإضافة إلى طائرات Su-30 المقاتلة.يستخدم سلاح الجو الفنزويلي أيضاً طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنها من طرازات A/B القديمة، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وتشير تحليلات المركز إلى أن نسبة كبيرة من طائرات فنزويلا غير صالحة للخدمة، حيث أن 30 طائرة فقط من أصل 39 طائرة تعمل بشكل فعلي.من المرجح أن تتغلب القوات الأمريكية الأكثر تطوراً على هذه الأسلحة بسرعة، وهي حقيقة من المحتمل أن يكون مادورو على دراية بها، إذ يقلل من شأن تهديدات ترامب بإزاحته عن السلطة. وربما يعوّل مادورو بدلاً من ذلك على قيام الموالين له بأعمال تخريب وزعزعة استقرار طويلة الأمد في حال الإطاحة به بالقوة. (الاناضول)