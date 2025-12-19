غوتيريش يحذر من خروقات تهدد جهود التهدئة في قطاع غزة

أكد ضرورة ضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.



وقال في مؤتمر صحافي، إنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في .



كما شدد على وجوب تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدا أن أي خروقات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد.



وأفاد أن القوات ما زالت منتشرة في نصف قطاع غزة.



كذلك، أكد غوتيريش أن ملزمة باحترام موظفي وضمان سلامتهم، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الأممية. (الحدث)

