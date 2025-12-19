تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
غوتيريش يحذر من خروقات تهدد جهود التهدئة في قطاع غزة
Lebanon 24
19-12-2025
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
ضرورة ضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.
وقال
غوتيريش
في مؤتمر صحافي، إنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في
قطاع غزة
.
كما شدد
الأمين العام
على وجوب تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدا أن أي خروقات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد.
وأفاد أن القوات
الإسرائيلية
ما زالت منتشرة في نصف قطاع غزة.
كذلك، أكد غوتيريش أن
إسرائيل
ملزمة باحترام موظفي
الأمم المتحدة
وضمان سلامتهم، وفقا للقانون الدولي والمواثيق الأممية. (الحدث)
