الخارجية الفرنسية: إسرائيل تعيق دخول مواد إنسانية إلى غزة

قالت إن تعيق دخول مواد إنسانية إلى ليست موضع شبهة، مؤكدة أنه لا يجب استخدام المساعدات التي تصل إلى غزة لغايات خاصة أو عسكرية.

وأضافت افي حديث مع قناة "الحدث" أن على إسرائيل تسجيل منظمات معترف بها دوليًا لتولي توزيع المساعدات في القطاع، داعية في الوقت نفسه إلى فتح جميع المعابر في غزة.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة متدهور جدًا، بل كارثي.