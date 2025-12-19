تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بتوجيه إيراني وبصمة روسية... تصوير مرافئ ومنشآت داخل إسرائيل

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:28
Doc-P-1457568-639017693044828565.jpg
Doc-P-1457568-639017693044828565.jpg photos 0
أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت)، الجمعة، توجيه لائحة اتهام إلى مواطن روسي يعمل داخل إسرائيل، بشبهة التجسس لصالح إيران وتصوير موانئ ومنشآت وبنى تحتية حساسة بتوجيه من أجهزة استخبارات إيرانية.

وذكرت هيئة البث العبرية أن المتهم هو فيتالي زفياغينتسيف، البالغ من العمر 30 عامًا، وقد أوقف مطلع كانون الأول 2025، بعد الاشتباه بتورطه في أنشطة استخباراتية.

وبحسب التحقيقات، بدأ زفياغينتسيف منذ تشرين الأول 2025 التواصل مع شخص قدم نفسه على أنه عميل استخباراتي إيراني يدعى "رومان" وادعى الإقامة في روسيا. وبناءً على توجيهاته، نفذ المتهم، تحت غطاء السياحة، مهام تصوير شملت بنى تحتية وسفنًا داخل موانئ إسرائيلية مختلفة، مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسائل رقمية.

وأشارت الهيئة إلى أن المتهم كان على علم بأن ما يقوم به يندرج في إطار أعمال تجسس تهدف إلى الإضرار بإسرائيل، إلا أنه واصل تنفيذ المهام لأسباب مالية، ما دفع النيابة العامة إلى تقديم لائحة اتهام وُصفت بـ"الخطيرة" أمام المحكمة المركزية.

واعتبرت السلطات الإسرائيلية القضية نموذجًا جديدًا لجهود الاستخبارات الإيرانية في تجنيد مواطنين إسرائيليين وأجانب داخل إسرائيل وخارجها لأغراض تجسسية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت منتصف تشرين الثاني الماضي اعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح إيران، والاستعانة بمجندة احتياط لنقل معلومات حساسة تتعلق بسلاح الجو.

وخلال السنوات الأخيرة، أعلن كل من الشاباك والشرطة الإسرائيلية عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم التخابر مع جهات إيرانية، في ظل تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران، التي تعتبر كل منهما الأخرى العدو الأول.

