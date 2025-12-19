بتوجيه إيراني وبصمة روسية... تصوير مرافئ ومنشآت داخل إسرائيل

أعلن جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، الجمعة، توجيه لائحة اتهام إلى مواطن روسي يعمل داخل ، بشبهة التجسس لصالح وتصوير موانئ ومنشآت وبنى تحتية حساسة بتوجيه من أجهزة استخبارات إيرانية.



وذكرت هيئة البث العبرية أن المتهم هو فيتالي زفياغينتسيف، البالغ من العمر 30 عامًا، وقد أوقف مطلع كانون الأول 2025، بعد الاشتباه بتورطه في أنشطة استخباراتية.



وبحسب التحقيقات، بدأ زفياغينتسيف منذ تشرين الأول 2025 التواصل مع شخص قدم نفسه على أنه عميل استخباراتي إيراني يدعى "رومان" وادعى الإقامة في . وبناءً على توجيهاته، نفذ المتهم، تحت غطاء السياحة، مهام تصوير شملت بنى تحتية وسفنًا داخل موانئ إسرائيلية مختلفة، مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسائل رقمية.



وأشارت الهيئة إلى أن المتهم كان على علم بأن ما يقوم به يندرج في إطار أعمال تجسس تهدف إلى الإضرار بإسرائيل، إلا أنه واصل تنفيذ المهام لأسباب مالية، ما دفع إلى تقديم لائحة اتهام وُصفت بـ"الخطيرة" أمام المحكمة المركزية.



واعتبرت السلطات القضية نموذجًا جديدًا لجهود الاستخبارات في تجنيد مواطنين إسرائيليين وأجانب داخل إسرائيل وخارجها لأغراض تجسسية.



وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت منتصف تشرين الثاني الماضي اعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح إيران، والاستعانة بمجندة احتياط لنقل معلومات حساسة تتعلق بسلاح الجو.



وخلال السنوات الأخيرة، أعلن كل من الشاباك والشرطة الإسرائيلية عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم التخابر مع جهات إيرانية، في ظل تصاعد التوتر بين وطهران، التي تعتبر كل منهما الأخرى العدو الأول.





