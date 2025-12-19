تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية لقبت بـ"دولة العام 2025".. من هي؟

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:19
A-
A+

Doc-P-1457570-639017694648811932.jpeg
Doc-P-1457570-639017694648811932.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختارت مجلة The Economist البريطانية سوريا "دولة العام 2025" في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وجاء اختيار سوريا – بحسب التقرير – نتيجة التحول الكبير الذي شهدته البلاد خلال عام 2025 بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث رأت المجلة أن سوريا انتقلت من دولة يعيش شعبها تحت الخوف والقمع والاعتقال والتعذيب إلى مرحلة سياسية واجتماعية أكثر انفتاحاً وأقل رعباً، مع تحسن نسبي في الأمن والأوضاع الاجتماعية.

كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأشارت المجلة إلى أن هذا التحول "الدراماتيكي" يجعل سوريا الأكثر استحقاقاً للقب هذا العام رغم بقاء تحديات كبيرة مثل مخاطر الانتقام الطائفي واحتمالات عودة الإرهاب.

وتقارن "الإيكونوميست" هذا التحول بتجارب دول فازت سابقاً باللقب، مثل كولومبيا لإنهاء حربها الأهلية، وأوكرانيا لصلابتها، وملاوي لتعزيز الديمقراطية، لكنها تشير إلى أن حجم التغيير الإيجابي في سوريا خلال عام واحد كان لافتاً بشكل خاص.

وختمت المجلة تقريرها بنبرة تفاؤل حذر، مؤكدة أن الطريق أمام سوريا لا يزال طويلاً، لكن التحسن الكبير في مستوى الحرية والأمان خلال عام 2025 يجعلها تستحق عن جدارة لقب "دولة العام". (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2025" للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تتراجع عن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

بشار الأسد

الديمقراطي

البريطاني

دبلوماسي

أوكرانيا

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:01 | 2025-12-19
Lebanon24
16:42 | 2025-12-19
Lebanon24
16:33 | 2025-12-19
Lebanon24
16:22 | 2025-12-19
Lebanon24
16:13 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24