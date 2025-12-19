مباحثات ايطالية عراقية في روما

بحث فؤاد حسين ونظيره أنطونيو تاياني في الملفات الإقليمية والتعاون الأمني وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية،في روما.

تأتي المباحثات بالتزامن مع تشكيل العراقي الجديد والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 1.6 مليار يورو، منها 680 مليون يورو صادرات إيطالية إلى ، مع تركيز على السلع الرأسمالية والآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلانية، فيما تشكل صادرات الخام أكثر من 95% من واردات إيطاليا من العراق.

كما بلغت الاستثمارات المباشرة في العراق نحو 240 مليون يورو، مع إمكانات نمو مرتبطة ببرامج إعادة الإعمار وتحديث الاقتصاد العراقي.

كما تناول اللقاء ملف الأمن، حيث تشارك إيطاليا في العراق ضمن عملية "بريما بارثيكا" لدعم ومنع عودة تنظيم داعش، من خلال التدريب والدعم والاستشارة للقوات الأمنية والكردية.