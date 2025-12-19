تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مباحثات ايطالية عراقية في روما

Lebanon 24
19-12-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1457598-639017747107713540.jpg
Doc-P-1457598-639017747107713540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في الملفات الإقليمية والتعاون الأمني وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية،في روما.

تأتي المباحثات بالتزامن مع تشكيل البرلمان العراقي الجديد والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 1.6 مليار يورو، منها 680 مليون يورو صادرات إيطالية إلى العراق، مع تركيز على السلع الرأسمالية والآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلانية، فيما تشكل صادرات النفط الخام أكثر من 95% من واردات إيطاليا من العراق.

كما بلغت الاستثمارات الإيطالية المباشرة في العراق نحو 240 مليون يورو، مع إمكانات نمو مرتبطة ببرامج إعادة الإعمار وتحديث الاقتصاد العراقي.

كما تناول اللقاء ملف الأمن، حيث تشارك إيطاليا في العراق ضمن عملية "بريما بارثيكا" لدعم مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم داعش، من خلال التدريب والدعم والاستشارة للقوات الأمنية العراقية والكردية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جمعية الصداقة الإيطالية – العربية" هنّأت سفيرة لبنان في روما بالاستقلال
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف خطط لبناء قبة دفاع جوي إيطالية تعمل بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة إيطالية لدعم أهالي الماري والمجيدية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات عراقية نفّذت إنزالاً جويّاً شرقي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية

قوات الأمن

الإيطالية

البرلمان

العراقية

الإيطالي

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:01 | 2025-12-19
Lebanon24
16:42 | 2025-12-19
Lebanon24
16:33 | 2025-12-19
Lebanon24
16:22 | 2025-12-19
Lebanon24
16:13 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24