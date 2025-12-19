تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

القوات الجنوبية في اليمن تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة وإصابة أحد أفرادها

Lebanon 24
19-12-2025 | 14:03
قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن، محمد النقيب، الجمعة، إن "ثلاثي الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان، يواصل التعبير عن تحالفه وحالة الهزيمة التي مُني بها، من خلال تبادل القدرات الهجومية، وفي مقدمتها استخدام السلاح الإيراني المسيّر، في استهداف القوات الجنوبية".

وأشار إلى أنه في هذا الإطار "تعرّضت القوات المرابطة في وادي حضرموت، الجمعة، لعمل عدائي إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة مُذخّرة، أسفر عن إصابة أحد أفراد القوات".

وأضاف: "هذا الاعتداء يأتي امتدادا لسلسلة أعمال إرهابية مماثلة طالت مناطق وادي عومران بمحافظة أبين، والمصينعة وعارين بمحافظة شبوة، وصولا إلى خشم العين بوادي حضرموت".

وتابع: "إن الردود الإرهابية البائسة تأتي في سياق النجاحات الكبيرة والفارقة التي حققتها القوات ضمن عملية المستقبل الواعد، والتي شملت قطع شرايين تهريب السلاح الإيراني إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وتطهير وتحرير مدن ومناطق وادي وصحراء حضرموت من العناصر الإرهابية، ودك أوكارها، وإسقاط الغطاء العسكري الذي وفّرته جماعة الإخوان".

وأكد المتحدث أن "القوات المسلحة الجنوبية ماضية في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية بكل قوة وثبات، وبجاهزية أمنية وعسكرية عالية على امتداد مسرح عمليات المستقبل الواعد"، مشددا على أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات عن استكمال أهدافها، بل ستزيدها عزمًا وإرادة في مواجهة الإرهاب ومهدداته أينما كانت".

كما جدد التأكيد على استمرار الشراكة والتعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب، بما يضمن تجفيف منابعه ومصادر تمويله، ومنع وصول التقنيات العسكرية المحظورة إلى الجماعات والمليشيات الإرهابية.  (سكاي نيوز)
