نتنياهو يناقش خيار نزع سلاح حماس وانتظار لقاء ترامب

أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ناقش أمس خيار نزع سلاح حركة على يد الجيش والذي قد يؤدي إلى حكم عسكري.



وأضاف أن نتنياهو لم يتوصل إلى قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة وينتظر لقاء الرئيس الأميركي ، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.



كما أوضح المصدر أن كل الملفات مجمدة، بينها ولبنان وغزة حتى لقاء نتنياهو بترامب.



إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن أميركا بدأت الإعداد للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



وتابعت أن أميركا بدأت العمل مع دول أوروبية بينها بشأن اليوم التالي.



وأوضحت أن طلبت من وضع آلية لتحويل الأموال للشركات التي ستعيد إعمار غزة.



في حين لفتت إلى أن الخارجية بصدد إعداد قائمة بالشركات البريطانية المؤهلة للإعمار.





