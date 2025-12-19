نتنياهو يناقش خيار نزع سلاح حماس وانتظار لقاء ترامب

أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو، ناقش أمس خيار نزع سلاح حركة حماس
على يد الجيش الإسرائيلي
والذي قد يؤدي إلى حكم عسكري.
وأضاف أن نتنياهو لم يتوصل إلى قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة وينتظر لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.
كما أوضح المصدر أن كل الملفات مجمدة، بينها سوريا
ولبنان وغزة حتى لقاء نتنياهو بترامب.
إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن أميركا بدأت الإعداد للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وتابعت أن أميركا بدأت العمل مع دول أوروبية بينها بريطانيا
بشأن اليوم التالي.
وأوضحت أن واشنطن
طلبت من إسرائيل
وضع آلية لتحويل الأموال للشركات التي ستعيد إعمار غزة.
في حين لفتت إلى أن الخارجية البريطانية
بصدد إعداد قائمة بالشركات البريطانية المؤهلة للإعمار.