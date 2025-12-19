تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لتجنب حرب فضائية.. مشروع لإنشاء "شرطة فضاء" مؤسسية!

Lebanon 24
19-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1457633-639017838502841125.jfif
Doc-P-1457633-639017838502841125.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "آرم نيوز": تحوّل الفضاء الخارجي إلى ساحة مفتوحة بلا سلطة رقابية حقيقية، مع تسارع الثورة التقنية والتجارية والعسكرية، وتصاعد صراع القوى الكبرى على النفوذ، ما يعيد إلى الأذهان فكرة "شرطة الفضاء" كحل أخير لإنقاذ المدار من الفوضى.
وتشير "فورين بوليسي" إلى أنّ زيادة أعداد الأقمار الاصطناعية واعتماد العالم المتنامي على الفضاء في مجالات الاتصالات والتجارة والأمن يجعل القواعد المنظمة لهذه البيئة الحساسة أسيرة معاهدات تعود إلى زمن الحرب الباردة.


وحذر مسؤولو الحكومات والجيوش وشركات الفضاء من أنّ الفضاء أصبح "مزدحمًا ومتنازعًا عليه"، إذ تمتلئ المدارات بالأقمار الصناعية والحطام، وتتزايد المخاطر، ما يرفع احتمالات الاحتكاك أو وقوع حوادث غير مقصودة بين القوى المتنافسة.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الحوكمة الفضائية الحالية تقوم على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي وضعت مبادئ عامة مثل "مراعاة مصالح الآخرين" وضرورة "الترخيص والإشراف المستمر" على الأنشطة الفضائية. إلا أنّ افتقار المعاهدة لتعريف واضح بالالتزامات الأساسية جعلها عاجزة عن ضبط السلوك اليومي في المدار.

ورغم وجود خلافات سياسية وقانونية بين القوى الكبرى حول استغلال الموارد أو مناطق السلامة أو عسكرة الفضاء، يرى الخبراء أنّ جوهر الأزمة يكمن في غياب قواعد تشغيلية ملزمة، وليس في هذه الانقسامات فقط.

ويبرز مفهوم "شرطة الفضاء" كحل عملي لأزمة الحوكمة، ليس كقوة عسكرية، بل كآلية تنظيمية قادرة على المراقبة والتنسيق ووضع قواعد تشغيل مشتركة. فالمعضلة الحقيقية ليست نقص القوانين، بل غياب مؤسسة يمكنها تحويل المبادئ إلى سلوك ملزم، وإدارة الازدحام، وضمان التواصل بين الدول والشركات في بيئة حساسة ومعقدة.

وفي هذا الإطار، يقترح محللون إنشاء "شرطة فضائية مؤسسية" عبر آلية مؤتمر الأطراف (COP) لمعاهدة الفضاء الخارجي، مستفيدين من تجربة مؤتمرات الأطراف في مجالات أخرى، والتي أثبتت أنّها قادرة على إنتاج "تشريع ثانوي" فعّال يحدد القواعد، ويرفع كلفة المخالفة، ويخلق قنوات اتصال مؤسسية بين جميع الفاعلين.

ويؤكد الخبراء أنّ هذا الإطار يمكن أن يبدأ من مناطق الإجماع القائمة، من خلال وضع معايير إلزامية لإدارة حركة المرور الفضائية، وتحديد قواعد إخراج الأقمار من الخدمة، وتوحيد صيغ تبادل البيانات، وتوضيح المسؤوليات القانونية في المهمات متعددة الجنسيات.

ويرى مؤيدو الفكرة أنّ "شرطة الفضاء" لا تعكس رغبة في السيطرة، بل اعترافًا متأخرًا بأن الفضاء لم يعد مجالًا نخبويًا محدودًا، بل بنية تحتية عالمية معرضة للفشل؛ إذ بدون آلية تنظيمية فعّالة، قد يتحول الازدحام والحطام إلى كارثة تجعل أجزاء واسعة من المدار غير صالحة للاستخدام. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"ناسا" تعرض صورة لمشهد فضائي لن يتكرر!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يطلق "القبة الذهبية"... مشروع دفاع أم سباق فضائي؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة يلتقي مؤسسة "بيما" لمتابعة مشروع ترميم لوحات وزارة الثقافة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر الأطراف

الحوكمة

الثورة

التزام

بوليس

سيات

ساسي

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:01 | 2025-12-19
Lebanon24
16:42 | 2025-12-19
Lebanon24
16:33 | 2025-12-19
Lebanon24
16:22 | 2025-12-19
Lebanon24
16:13 | 2025-12-19
Lebanon24
15:09 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24