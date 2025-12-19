تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"شروق الشمس"... مخطط يضع غزة بين الطموح والواقع

Lebanon 24
19-12-2025 | 16:42
A-
A+
Doc-P-1457636-639017847091755989.jpg
Doc-P-1457636-639017847091755989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة طرحت مشروعًا تحت اسم "شروق الشمس" يهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة. 
ووضع المخطط كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وقد يُلزم أمريكا بتغطية حوالى 20% من بعض تكاليف إعادة الإعمار على مدى 10 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة لا تتضمن تفاصيل حول الدول أو الشركات التي ستشارك في التمويل، ولا تحدد أماكن إقامة حوالى مليوني فلسطيني مُهجر في خلال فترة إعادة الإعمار.
 
كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على المشروع عن شكوكهم بشأن مدى واقعية تنفيذه، مؤكدين أن خطة إعادة إعمار غزة لا تتوقع موافقة حركة حماس على نزع سلاحها كشرط أساسي لتنفيذها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة "القوات" بين فائض القوة وواقع الشارع
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: من المقرر بدء إعادة إعمار "غزة الجديدة" وهي الجزء من القطاع الواقع شرق "الخط الأصفر" الواقع تحت سيطرة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

جاريد كوشنر

شروق الشمس

وول ستريت

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:01 | 2025-12-19
Lebanon24
16:33 | 2025-12-19
Lebanon24
16:22 | 2025-12-19
Lebanon24
16:13 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
15:09 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24