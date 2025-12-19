تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"شروق الشمس"... مخطط يضع غزة بين الطموح والواقع
Lebanon 24
19-12-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
صحيفة وول ستريت جورنال
بأن
الولايات المتحدة
طرحت مشروعًا تحت اسم "
شروق الشمس
" يهدف إلى تحويل
قطاع غزة
إلى مدينة تكنولوجية متطورة.
ووضع المخطط كل من
جاريد كوشنر
وستيف ويتكوف، وقد يُلزم
أمريكا
بتغطية حوالى 20% من بعض تكاليف
إعادة الإعمار
على مدى 10 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة لا تتضمن تفاصيل حول الدول أو الشركات التي ستشارك في التمويل، ولا تحدد أماكن إقامة حوالى مليوني فلسطيني مُهجر في خلال فترة إعادة الإعمار.
كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على المشروع عن شكوكهم بشأن مدى واقعية تنفيذه، مؤكدين أن خطة إعادة إعمار غزة لا تتوقع موافقة حركة
حماس
على نزع سلاحها كشرط أساسي لتنفيذها.
Advertisement
