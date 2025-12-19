تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مقتل قيادي في داعش في الغارات الأميركية على شرقي سوريا

Lebanon 24
19-12-2025 | 17:01
أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش” إثر غارات جوية أميركية استهدفت مواقع للتنظيم في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا.

وذكرت المصادر أن القيادي الذي قُتل كان يتزعم الخلية المسؤولة عن الهجوم الأخير في دير الزور، مشيرةً إلى أن الضربات جاءت في إطار عمليات ملاحقة خلايا التنظيم النشطة في المنطقة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي أن مقاتلات أميركية، إلى جانب طائرات هليكوبتر هجومية ومدفعية، شاركت في قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وأوضح المسؤول أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة ومبانٍ أخرى تُستخدم لدعم عمليات التنظيم، مؤكدًا أن الهدف منها إضعاف قدرات داعش ومنع إعادة تنظيم صفوفه.

 
وقال: الضربات الجوية والقصف المدفعي على مواقع داعش قد يستمر لعدة ساعات
