عربي-دولي
بهجوم إسرائيلي.. استشهاد 5 فلسطينيين على مدرسة نازحين في غزة
Lebanon 24
19-12-2025
|
23:29
استشهد أمس الجمعة 5 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في
حي التفاح
شرقي مدينة غزة.
وأعلن مدير
مستشفى الشفاء
في مدينة غزة
محمد أبو سلمية
لـ"
رويترز
"، حصيلة القتلى
الفلسطينيين
.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، أن "معظم القتلى من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
وقال الدفاع المدني إن أفراده لم يتمكنوا من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
(أوتشا).
وقال الجيش
الإسرائيلي
في وقت لاحق، إنه تسنى تحديد عدد من الأفراد "المثيرين للريبة" في هياكل القيادة غرب الخط الأصفر، وأطلق القوات النار عليهم.
