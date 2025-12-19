بهجوم إسرائيلي.. استشهاد 5 فلسطينيين على مدرسة نازحين في غزة

استشهد أمس الجمعة 5 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في شرقي مدينة ‌غزة.



وأعلن مدير في مدينة ‌غزة لـ" "، حصيلة القتلى .



وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، أن "⁠معظم القتلى من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا ‌إلى المستشفيات لتلقي العلاج".



وقال الدفاع المدني إن أفراده لم يتمكنوا من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع (أوتشا).



وقال الجيش في وقت لاحق، إنه تسنى ‍تحديد عدد من الأفراد "المثيرين للريبة" في هياكل القيادة غرب الخط الأصفر، وأطلق القوات النار عليهم.



Advertisement