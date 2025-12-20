تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الضربات على داعش في سوريا.. ترامب: أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة
Lebanon 24
20-12-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن العملية التي حملت اسم "عين
الصقر
" والتي استهدفت مواقع عدة لداعش في
سوريا
ليل الجمعة كانت ناجحة جداً.
وقال
ترامب
في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية اليوم السبت: "لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة".
وشدد على أنه "حقق السلام في
الشرق الأوسط
"، مضيفا: " لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام".
إلى ذلك، اعتبر أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.
وكان الرئيس الأميركي أفاد سابقاً بأن العملية ضد داعش أتت رداً على استهداف قوات أميركية في تدمر الأسبوع الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهجرة الأميركية توقف جميع قرارات اللجوء حتى يتم فحص كل ملف بدقة
Lebanon 24
الهجرة الأميركية توقف جميع قرارات اللجوء حتى يتم فحص كل ملف بدقة
20/12/2025 13:41:13
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: كل الاحترام "للشخص الشجاع" الذي منع مطلق النار في سيدني من استكمال هجومه
Lebanon 24
ترامب: كل الاحترام "للشخص الشجاع" الذي منع مطلق النار في سيدني من استكمال هجومه
20/12/2025 13:41:13
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إصابة مطلق النار على عنصرين بالحرس الوطني
Lebanon 24
ترامب: إصابة مطلق النار على عنصرين بالحرس الوطني
20/12/2025 13:41:13
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الضربات على داعش بسوريا كانت ناجحة للغاية
Lebanon 24
ترامب: الضربات على داعش بسوريا كانت ناجحة للغاية
20/12/2025 13:41:13
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
بات على
الشمالي
دونالد
يا ليل
الشمال
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
Lebanon 24
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
05:29 | 2025-12-20
20/12/2025 05:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
على مدى 10 سنوات.. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة
Lebanon 24
على مدى 10 سنوات.. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة
04:53 | 2025-12-20
20/12/2025 04:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة.. مقتل 5 من داعش بالضربات الأميركية في سوريا
Lebanon 24
من بينهم قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة.. مقتل 5 من داعش بالضربات الأميركية في سوريا
04:39 | 2025-12-20
20/12/2025 04:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا
Lebanon 24
مُجددا قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا
04:19 | 2025-12-20
20/12/2025 04:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العراقي: لتشكيل حكومة شاملة وفق المهل
Lebanon 24
الرئيس العراقي: لتشكيل حكومة شاملة وفق المهل
04:11 | 2025-12-20
20/12/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
10:00 | 2025-12-19
19/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:29 | 2025-12-20
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
04:53 | 2025-12-20
على مدى 10 سنوات.. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة
04:39 | 2025-12-20
من بينهم قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة.. مقتل 5 من داعش بالضربات الأميركية في سوريا
04:19 | 2025-12-20
مُجددا قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا
04:11 | 2025-12-20
الرئيس العراقي: لتشكيل حكومة شاملة وفق المهل
03:49 | 2025-12-20
بقيمة 56 مليار دولار.. محكمة أميركية تأمر بإعادة أجور لماسك
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 13:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24