عربي-دولي

بعد الضربات على داعش في سوريا.. ترامب: أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة

Lebanon 24
20-12-2025 | 01:50
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العملية التي حملت اسم "عين الصقر" والتي استهدفت مواقع عدة لداعش في سوريا ليل الجمعة كانت ناجحة جداً.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية اليوم السبت: "لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة".

وشدد على أنه "حقق السلام في الشرق الأوسط"، مضيفا: " لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام".

إلى ذلك، اعتبر أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.

وكان الرئيس الأميركي أفاد سابقاً بأن العملية ضد داعش أتت رداً على استهداف قوات أميركية في تدمر الأسبوع الماضي.

