بعد الضربات على داعش في سوريا.. ترامب: أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة

أعلن الرئيس الأميركي أن العملية التي حملت اسم "عين " والتي استهدفت مواقع عدة لداعش في ليل الجمعة كانت ناجحة جداً.



وقال في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية اليوم السبت: "لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة".



وشدد على أنه "حقق السلام في "، مضيفا: " لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام".



إلى ذلك، اعتبر أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.



وكان الرئيس الأميركي أفاد سابقاً بأن العملية ضد داعش أتت رداً على استهداف قوات أميركية في تدمر الأسبوع الماضي.





Advertisement