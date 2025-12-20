بتهمة التجسس لإسرائيل.. إيران تنفذ حكم الإعدام برجل دين

نفّذت حكم الإعدام بحق رجل دين بتهمة التجسس لإسرائيل، بحسب ما نقلت اليوم السبت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية وأوردت وكالة " ".



وقالت وكالة "ميزان أونلاين": "نُفّذ حُكم الإعدام بحقّ عقيل كشاورز المدان بالتجسس لصالح ، والتواصل والتعاون مع هذا النظام، والتقاط صور لمواقع عسكرية وأمنية، بعد المصادقة على الحكم من وبعد استكمال الإجراءات القانونية".



وذكرت الوكالة أن الرجل أوقف بين نيسان وأيار من العام 2025 في شمال غربي إيران.

