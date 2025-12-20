تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قائد قسد: انها البداية

Lebanon 24
20-12-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1457751-639018230268257946.webp
Doc-P-1457751-639018230268257946.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم تسارع المحادثات مؤخراً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، وتقديم السلطات الرسمية السورية مقترح جديد لدمج تلك القوات ضمن الجيش، إلا أن عدة مسؤولين لم يبدوا الكثير من التفاؤل حيال تطبيق اتفاق العاشر من مارس مع نهاية العام الحالي، حسب ما كان مقرراً سابقاً.

وفي أول تعليق على التسريبات حول هذا المقترح، قال قائد قسد، مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة: إن نهاية هذا العام بالنسبة لنا هي بداية وليست نهاية.
كما اعتبر أن البعض يروج لنهاية قسد مع نهاية العام الحالي لأن اتفاق 10 آذار ينتهي آخر السنة، لكنه أكد أن سنة 2026 ستكون بداية جديدة لقواته، وفق تعبيره.

"سنثبت حضورنا"
وأضاف قائلاً: "سننجز خلال العام المقبل قضايا مهمة تخدم شعبنا وتثبت حضورنا".

أتت تلك التصريحات فيما أكدت مصادر مطلعة للعربية.نت/الحدث.نت أمس أن دمشق قدمت مقترحاً مكتوباً شمل موافقتها على ضم "قسد" للجيش السوري على شكل 3 ألوية وفرق.

كما أشارت المعلومات إلى أن وفدا من قسد سيزور دمشق قريباً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال قائد قسد عن دمج قواته في الدولة السورية؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قسد: ناقشت هاتفيا مع المبعوث الأميركي برّاك نتائج زيارة الرئيس الشرع لواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن قائد لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي: خسرنا 127 جنديا من اللواء منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

مظلوم عبدي

الديمقراطي

ديمقراطي

السورية

سوريا

سورية

دمشق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20
Lebanon24
04:19 | 2025-12-20
Lebanon24
04:11 | 2025-12-20
Lebanon24
03:49 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24