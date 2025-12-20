2000 مقاتل في تنظيم داعش-خراسان ينشطون في أفغانستان.. تقرير يحذر

أورد تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم داعش-خراسان يحتفظ بحوالي 2000 مقاتل في ويلقن الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره ويهدد بعمليات إرهابية مستمرة، وفق وكالة " " الأفغانية للأنباء.



وأشار التقرير إلى أن البشتون الأفغان يهيمنون على قيادة عناصر داعش في أفغانستان، بينما يأتي العديد من المقاتلين من دول الوسطى.



وأضاف التقرير أن الأهداف الرئيسية لتنظيم داعش-خراسان تشمل تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مستوى العالم وإظهار قدرته على تجنيد مقاتلين وجذب دعم مالي.



ويحذر محللون من أن اتساع نطاق التنظيم يشكل تهديدا مستمرا لأفغانستان والمنطقة ككل.



