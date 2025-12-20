بقيمة 56 مليار دولار.. محكمة أميركية تأمر بإعادة أجور لماسك

قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة ، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.

ورفضت في ولاية حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، ، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.



وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.



لكن هيئة في المحكمة المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".



وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف".



ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.