تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقيمة 56 مليار دولار.. محكمة أميركية تأمر بإعادة أجور لماسك

Lebanon 24
20-12-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1457759-639018246763533541.webp
Doc-P-1457759-639018246763533541.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.
ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.

وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.

لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله".

وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف".

ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماسك يحطم الأرقام القياسية بثروة تتجاوز 600 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية (بلومبرغ)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أرامكو: سنوقع مذكرات تفاهم لقطاع الطاقة بقيمة 30 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

كاثلين ماكورميك

محكمة الاستئناف

المحكمة العليا

إيلون ماسك

فتح الطريق

الاستئناف

ديلاوير

حزمة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20
Lebanon24
04:19 | 2025-12-20
Lebanon24
04:11 | 2025-12-20
Lebanon24
03:32 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24