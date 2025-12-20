مُجددا قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا

قامت القوات بالتوغل السبت داخل قرية عين زيوان القنيطرة في جنوب .



وذكرت قناة "الإخبارية" ، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً باستخدام 5 سيارات عسكرية.



بدوره، قال إن القوات الإسرائيلية كانت قادمة من قاعدتها في تل أحمر ، باتجاه عمق قرية عين زيوان الواقعة في ريف محافظة القنيطرة قرب الشريط الحدودي مع .



وأشار المرصد إلى أن "هذه القوات باشرت عمليات تدقيق وتفتيش للمدنيين والمارة، وسط حالة من الترقب والحذر سادت بين الأهالي".





Advertisement