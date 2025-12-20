من بينهم قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة.. مقتل 5 من داعش بالضربات الأميركية في سوريا

أفاد اليوم السبت، ان الضربات الأميركية ليلا على مواقع في أسفرت عن مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش.وقال مدير لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيرة" في دير الزور.وأضاف مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس إن الأميركية استهدفت خلايا للتنظيم في مناطق حمص ودير الزور والرقة.وكانت الأميركي شنت ضربات عسكرية أمس الجمعة في سوريا بهدف " " على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي، في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، قبل نحو أسبوع.