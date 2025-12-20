على مدى 10 سنوات.. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة

تحدثت صحيفة " " الأميركية عن مبادرة أميركية تحمل اسم "مشروع " لإعادة إعمار ، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات.



وبحسب الصحيفة، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم وجاريد ، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.



وتقترح الخطة أن تلعب دور "الركيزة" في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار.



وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.



وتتضمن تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية.



