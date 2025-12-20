تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
على مدى 10 سنوات.. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة
Lebanon 24
20-12-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية عن مبادرة أميركية تحمل اسم "مشروع
شروق الشمس
" لإعادة إعمار
قطاع غزة
، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وبحسب الصحيفة، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم
ستيف ويتكوف
وجاريد
كوشنر
، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتقترح الخطة أن تلعب
الولايات المتحدة
دور "الركيزة" في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة
إعادة الإعمار
عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار.
وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.
وتتضمن
خارطة الطريق
تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية.
Advertisement
