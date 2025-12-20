تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
Lebanon 24
20-12-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالسجن 17 عاماً ضد رئيس الوزراء السابق
عمران خان
وزوجته
بشرى بيبي
، في قضية فساد تتعلق بشراء هدايا حكومية بأسعار مخفضة، من ضمنها ساعات فاخرة.
ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة
القضايا
القانونية التي يواجهها خان منذ إقالته عام 2022.
وأفاد محامو خان ومصادر قضائية أن المحكمة أصدرت اليوم السبت حكمها بالسجن 17 عاماً لكل من عمران خان وزوجته، على خلفية قضية تتعلق بالتصرف في هدايا الدولة بأسعار أقل من قيمتها الفعلية.
وتضاف هذه الإدانة إلى قائمة طويلة من القضايا القانونية التي يواجهها خان، الذي كان قد سُجن منذ آب 2023، وتشمل عشرات القضايا منذ فقدانه منصبه عام 2022، تتراوح بين تهم الفساد وحتى الإفصاح عن
أسرار الدولة
.
من جهته
، نفى عمران خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا، مؤكداً أن هذه الملاحقات لها دوافع سياسية، وفق ما يصفه حزبه.
وأضافت المحكمة أنه حكم عليهما بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة بموجب
قانون العقوبات
الباكستاني
بتهمة خيانة الأمانة، وسبعة أعوام أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، إضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما. (إندبندنت عربية)
