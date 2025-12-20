تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيسي ولافروف يتباحثان ملفات التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية

Lebanon 24
20-12-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1457808-639018383325498986.jpg
Doc-P-1457808-639018383325498986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت الرئاسة المصرية عن تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي جرى اليوم السبت في القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي بدأ اللقاء بطلبه نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً تقديره للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأكد السيسي على أهمية تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مشاريع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب متابعة ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى بين البلدين.


ومن جهته، نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس بوتين لنظيره المصري، معربا عن تطلع روسيا لمواصلة العمل مع الجانب المصري للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أرحب، بالإضافة إلى مواصلة البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين من تفاهمات لتطوير العلاقات بين الجانبين خلال الزيارة التي أجراها السيسي إلى روسيا في أيار 2025.


وأشار المتحدث إلى أن السيسي ثمن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا، الذي تستضيفه مصر، مؤكدا أهمية المؤتمر للنظر في سبل تعميق الشراكة بين الدول الإفريقية وروسيا الاتحادية، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي تحقيقا للمصالح المشتركة للطرفين، وبما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، ويدفع نحو تنفيذ أجندة 2063.


وأضاف المتحدث أن الوزير الروسي أعرب عن تقديره لمصر لاستضافتها المؤتمر الوزاري، مشيرا إلى تطلع بلاده لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر خلال عام 2026، مضيفا تطلع روسيا كذلك لعقد قمة روسيا والدول العربية خلال العام المقبل.


كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف الحرب في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد في المنطقة، مع الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مباحثات إماراتية أوروبية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان والعراق يتباحثان تعزيز التعاون في شؤون اللاجئين والمهجّرين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي ولافروف بحثا تعاون إيران مع الوكالة الذرية وأكدا استمرار التنسيق مع موسكو وبكين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: بحثت مع الرئيس ترامب آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الدول العربية

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

روسيا اليوم

من جهته

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:11 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2025-12-20
Lebanon24
06:11 | 2025-12-20
Lebanon24
05:29 | 2025-12-20
Lebanon24
04:53 | 2025-12-20
Lebanon24
04:39 | 2025-12-20
Lebanon24
04:19 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24