السيسي ولافروف يتباحثان ملفات التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية

كشفت الرئاسة عن تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الروسي سيرغي لافروف، الذي جرى اليوم السبت في القاهرة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي بدأ اللقاء بطلبه نقل تحياته إلى ، مؤكداً تقديره للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأكد السيسي على أهمية تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مشاريع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب متابعة ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى بين البلدين.

ومن جهته، نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس بوتين لنظيره المصري، معربا عن تطلع لمواصلة العمل مع الجانب المصري للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أرحب، بالإضافة إلى مواصلة البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين من تفاهمات لتطوير العلاقات بين الجانبين خلال الزيارة التي أجراها السيسي إلى روسيا في أيار 2025.وأشار المتحدث إلى أن السيسي ثمن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا، الذي تستضيفه مصر، مؤكدا أهمية المؤتمر للنظر في سبل تعميق الشراكة بين الدول الإفريقية وروسيا الاتحادية، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي تحقيقا للمصالح المشتركة للطرفين، وبما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، ويدفع نحو تنفيذ أجندة 2063.وأضاف المتحدث أن الوزير الروسي أعرب عن تقديره لمصر لاستضافتها المؤتمر الوزاري، مشيرا إلى تطلع بلاده لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر خلال عام 2026، مضيفا تطلع روسيا كذلك لعقد قمة روسيا والدول العربية خلال العام المقبل.كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول عددا من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف الحرب في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد في المنطقة، مع الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها. (روسيا اليوم)