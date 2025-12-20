للمرة الأولى.. صاروخ "إسكندر" الباليستي الروسي يضرب هدفًا على بعد 800 كيلومتر

أُطلق صاروخ باليستي من منظومة "إسكندر" البرية خلال العمليات العسكرية الروسية، وتمكّن من إصابة هدف يبعد نحو 800 كيلومتر، في تطوّر لافت يتجاوز المدى المعروف سابقًا لهذه المنظومة.

ويعكس هذا التطور إدخال تعديلات على تصميم "إسكندر" الصاروخي التكتيكي، بما يجعله أقرب إلى فئة المنظومات العملياتية، علمًا أن مدى النسخ السابقة لم يكن يتعدّى 500 كيلومتر.

ولا تقتصر التحديثات على زيادة المدى فحسب، إذ أفادت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" الروسية على تطبيق «تلغرام» بأن تحقيق هذا الإنجاز جاء جزئيًا نتيجة خفض وزن الرأس الحربي، ما أتاح للصاروخ التحليق لمسافات قد تصل إلى ألف كيلومتر، ليقترب من حيث الخصائص من صاروخ «كينجال» الفرط صوتي.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت للمرة الأولى عن النسخة المُحدَّثة من «إسكندر» عام 2024، مشيرة إلى تحسّن في قدرته على المناورة إلى جانب تعديلات أخرى، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن مجمّع الصناعات الدفاعية الروسية أو حول هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن منظومات الدفاع الجوي من طراز " " واجهت صعوبات في التصدي حتى للنسخة السابقة من صواريخ "إسكندر"، ما دفع الأمريكية إلى إصدار توجيهات بتحديث هذه المنظومات.وبحسب ما تداوله الإعلام، تشمل بعض الخصائص التكتيكية لمنظومة "إسكندر" المُحدَّثة ما يلي:المدى : 1300 كيلومترالمدى الأدنى: 50 كيلومتراالسرعة القصوى: 7500 كيلومتر/ساعةوزن الرأس الحربي: 200 كلغ عند الإطلاق لمسافة 1300 كموزن الرأس الحربي: 300 كلغ عند الإطلاق لمسافة 1000 كمدقة الإصابة: حتى 5 أمتار (روسيا اليوم)