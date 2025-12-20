تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
للمرة الأولى.. صاروخ "إسكندر" الباليستي الروسي يضرب هدفًا على بعد 800 كيلومتر

Lebanon 24
20-12-2025 | 10:02
أُطلق صاروخ باليستي من منظومة "إسكندر" البرية خلال العمليات العسكرية الروسية، وتمكّن من إصابة هدف يبعد نحو 800 كيلومتر، في تطوّر لافت يتجاوز المدى المعروف سابقًا لهذه المنظومة.

ويعكس هذا التطور إدخال تعديلات على تصميم "إسكندر" الصاروخي التكتيكي، بما يجعله أقرب إلى فئة المنظومات العملياتية، علمًا أن مدى النسخ السابقة لم يكن يتعدّى 500 كيلومتر.

ولا تقتصر التحديثات على زيادة المدى فحسب، إذ أفادت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" الروسية على تطبيق «تلغرام» بأن تحقيق هذا الإنجاز جاء جزئيًا نتيجة خفض وزن الرأس الحربي، ما أتاح للصاروخ التحليق لمسافات قد تصل إلى ألف كيلومتر، ليقترب من حيث الخصائص من صاروخ «كينجال» الفرط صوتي.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت للمرة الأولى عن النسخة المُحدَّثة من «إسكندر» عام 2024، مشيرة إلى تحسّن في قدرته على المناورة إلى جانب تعديلات أخرى، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن مجمّع الصناعات الدفاعية الروسية أو وزارة الدفاع الروسية حول هذه المعلومات.


وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز "باتريوت" واجهت صعوبات في التصدي حتى للنسخة السابقة من صواريخ "إسكندر"، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إصدار توجيهات بتحديث هذه المنظومات.

وبحسب ما تداوله الإعلام، تشمل بعض الخصائص التكتيكية لمنظومة "إسكندر" المُحدَّثة ما يلي:

المدى الأقصى: 1300 كيلومتر

المدى الأدنى: 50 كيلومترا

السرعة القصوى: 7500 كيلومتر/ساعة

وزن الرأس الحربي: 200 كلغ عند الإطلاق لمسافة 1300 كم

وزن الرأس الحربي: 300 كلغ عند الإطلاق لمسافة 1000 كم

دقة الإصابة: حتى 5 أمتار (روسيا اليوم) 
