تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"شروق الشمس".. مبادرة أميركية لإعادة إعمار قطاع غزة

Lebanon 24
20-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1457848-639018504162266693.jpg
Doc-P-1457848-639018504162266693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مبادرة أميركية تحمل اسم "مشروع شروق الشمس" لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق ما أوردته الصحيفة.

 

وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وتقترح الخطة أن تلعب الولايات المتحدة دور "الركيزة" في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار.

 

وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.

 

وتتضمن خارطة الطريق تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية.

 

وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية.

 

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع.

 

ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"شروق الشمس"... مخطط يضع غزة بين الطموح والواقع
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أكد في محادثات داخلية أن إعادة إعمار الجانب الغربي لقطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

خارطة الطريق

جاريد كوشنر

شروق الشمس

وول ستريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-20
Lebanon24
13:51 | 2025-12-20
Lebanon24
13:46 | 2025-12-20
Lebanon24
13:45 | 2025-12-20
Lebanon24
13:42 | 2025-12-20
Lebanon24
13:41 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24