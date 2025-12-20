"شروق الشمس".. مبادرة أميركية لإعادة إعمار قطاع غزة

كشفت صحيفة " "، عن مبادرة أميركية تحمل اسم "مشروع " لإعادة إعمار ، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد ، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقترح الخطة أن تلعب دور "الركيزة" في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20 بالمئة من كلفة عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار.

وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ.

وتتضمن تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الانتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية.

وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع.

ونقل عن مسؤولين في قولهم إن غياب الاستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع.