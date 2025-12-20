تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نتنياهو سيضرب إيران.. وخططه أمام ترامب!

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:19
Doc-P-1457859-639018516509416397.png
Doc-P-1457859-639018516509416397.png photos 0
أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي عرض مجموعة خيارات عسكرية على الرئيس دونالد ترامب لبحث إمكان توجيه ضربات جديدة لإيران، وسط قلق إسرائيلي من تسارع برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وبحسب ما نقلته شبكة "NBC News" عن هذه المصادر، يرى مسؤولون إسرائيليون أن إيران تتجه إلى توسيع إنتاج الصواريخ الباليستية، رغم الأضرار التي طالت البرنامج نتيجة ضربات إسرائيلية في وقت سابق من العام. وتعتبر المصادر أن هذا المسار بات أكثر إلحاحاً من محاولات إعادة بناء منشآت تخصيب نووي سبق أن استهدفتها ضربات أميركية في حزيران الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي ترامب ونتنياهو لاحقاً هذا الشهر في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، حيث يسعى نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي بأن توسع البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل والمنطقة والمصالح الأميركية، وقد يتطلب تحركاً سريعاً.

وتقول المصادر إن نتنياهو سيعرض على ترامب خيارات تتدرج من تحرك إسرائيلي منفرد، إلى دعم أميركي محدود، أو تنفيذ عمليات مشتركة، وصولاً إلى تدخل أميركي مباشر، على غرار ما طُرح قبل ضربات يونيو ضمن عملية سُمّيت "مطرقة منتصف الليل".

وفيما لم يصدر تعليق رسمي عن الحكومة الإسرائيلية، نقل النص عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الإيرانية أكدتا تقييم الولايات المتحدة بأن العملية دمرت القدرات النووية الإيرانية"، مضيفة أن واشنطن ستتحرك مجدداً إذا عادت إيران للسعي نحو سلاح نووي. (ارم)
