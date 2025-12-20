من لندن إلى أم درمان.. تظاهرات تطالب بوقف الحرب وحكم مدني

نظّمت رابطة السودانيين في المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في للمطالبة بوقف الحرب في والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.



ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها.



وفي الداخل، شهدت عدة مدن سودانية الجمعة مظاهرات سلمية في الذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، في مشهد أعاد بعض الزخم للحراك الشعبي رغم استمرار الحرب وتشديد الإجراءات الأمنية.



وفي أم درمان، خرجت مواكب رفع خلالها المتظاهرون أعلام السودان وشعارات لجان ، ورددوا هتافات تطالب بـ"الحرية والسلام والعدالة". وبحسب شهود، استخدمت القوة لتفريق التجمعات، مع عودة ظهور الشرطة في الشوارع بعد غياب منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023. (سكاي نيوز)

