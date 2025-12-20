تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من لندن إلى أم درمان.. تظاهرات تطالب بوقف الحرب وحكم مدني
Lebanon 24
20-12-2025
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت رابطة السودانيين في
المملكة
المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء
البريطانية
في
لندن
للمطالبة بوقف الحرب في
السودان
والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.
ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي الداخل، شهدت عدة مدن سودانية الجمعة مظاهرات سلمية في الذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، في مشهد أعاد بعض الزخم للحراك الشعبي رغم استمرار الحرب وتشديد الإجراءات الأمنية.
وفي أم درمان، خرجت مواكب رفع خلالها المتظاهرون أعلام السودان وشعارات لجان
المقاومة
، ورددوا هتافات تطالب بـ"الحرية والسلام والعدالة". وبحسب شهود، استخدمت
قوات الأمن
القوة لتفريق التجمعات، مع عودة ظهور الشرطة في الشوارع بعد غياب منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث: الدعم السريع استهدفت أم درمان في الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل فجرا
Lebanon 24
الحدث: الدعم السريع استهدفت أم درمان في الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل فجرا
20/12/2025 21:08:38
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تطالب بوقف خروقات إسرائيل قبل الانتقال للمرحلة التالية من هدنة غزة
Lebanon 24
حماس تطالب بوقف خروقات إسرائيل قبل الانتقال للمرحلة التالية من هدنة غزة
20/12/2025 21:08:38
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الأوروبي يدعو لعملية سياسية بالسودان تستند إلى حوار شامل لإنهاء الصراع والانتقال لحكم مدني ديمقراطي
Lebanon 24
البرلمان الأوروبي يدعو لعملية سياسية بالسودان تستند إلى حوار شامل لإنهاء الصراع والانتقال لحكم مدني ديمقراطي
20/12/2025 21:08:38
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
Lebanon 24
مسعد بولس: الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمهيد لحكم مدني
20/12/2025 21:08:38
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
قوات الأمن
سكاي نيوز
البريطاني
سكاي نيو
المقاومة
رئاسة ال
السودان
تابع
قد يعجبك أيضاً
عام من احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
Lebanon 24
عام من احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
14:00 | 2025-12-20
20/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحاط بالتماسيح.. سجن إسرائيلي قد يبصر النور
Lebanon 24
مُحاط بالتماسيح.. سجن إسرائيلي قد يبصر النور
13:51 | 2025-12-20
20/12/2025 01:51:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة 2028 تبدأ مبكرًا… "فانس" يحصد أول تأييد نافذ لانتخابات
Lebanon 24
حملة 2028 تبدأ مبكرًا… "فانس" يحصد أول تأييد نافذ لانتخابات
13:46 | 2025-12-20
20/12/2025 01:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تُنهي تعاوناً عسكرياً.. 10 اتفاقيات أوروبية ومذكرة مع بريطانيا
Lebanon 24
موسكو تُنهي تعاوناً عسكرياً.. 10 اتفاقيات أوروبية ومذكرة مع بريطانيا
13:45 | 2025-12-20
20/12/2025 01:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تفعيل مجلس السلام في غزة
Lebanon 24
ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تفعيل مجلس السلام في غزة
13:42 | 2025-12-20
20/12/2025 01:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-20
عام من احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
13:51 | 2025-12-20
مُحاط بالتماسيح.. سجن إسرائيلي قد يبصر النور
13:46 | 2025-12-20
حملة 2028 تبدأ مبكرًا… "فانس" يحصد أول تأييد نافذ لانتخابات
13:45 | 2025-12-20
موسكو تُنهي تعاوناً عسكرياً.. 10 اتفاقيات أوروبية ومذكرة مع بريطانيا
13:42 | 2025-12-20
ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تفعيل مجلس السلام في غزة
13:41 | 2025-12-20
"كتائب حزب الله" العراقية: لن نسلم السلاح قبل خروج المحتل
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 21:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24