Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

من لندن إلى أم درمان.. تظاهرات تطالب بوقف الحرب وحكم مدني

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:25
Doc-P-1457861-639018520303360916.png
Doc-P-1457861-639018520303360916.png photos 0
نظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.

ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها.

وفي الداخل، شهدت عدة مدن سودانية الجمعة مظاهرات سلمية في الذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، في مشهد أعاد بعض الزخم للحراك الشعبي رغم استمرار الحرب وتشديد الإجراءات الأمنية.

وفي أم درمان، خرجت مواكب رفع خلالها المتظاهرون أعلام السودان وشعارات لجان المقاومة، ورددوا هتافات تطالب بـ"الحرية والسلام والعدالة". وبحسب شهود، استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق التجمعات، مع عودة ظهور الشرطة في الشوارع بعد غياب منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023. (سكاي نيوز)
البريطانية

قوات الأمن

سكاي نيوز

البريطاني

سكاي نيو

المقاومة

رئاسة ال

السودان

