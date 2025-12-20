تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تفكيك شبكة أسلحة بريف دمشق
Lebanon 24
20-12-2025
|
12:21
أفاد الإعلام السوري بأن السلطات تمكنت من تفكيك شبكة تهريب أسلحة في ريف
دمشق
، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة "قسد" وخلايا "داعش".
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي: نفّذت وحداتنا المختصة وبالتعاون مع
قيادة الأمن الداخلي
في محافظة
درعا
عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن إلقاء القبض على كلّ من: "إ.ث"، و"أ.ن"، و"م.ن"، و"م.ف"، و"ج.ه"، لتورطهم في تهريب الأسلحة لحساب مجموعات خارجة عن القانون في محافظة
السويداء
ومناطق قسد وخلايا مرتبطة بتنظيم داعش.
وأشار إلى أن العملية جاءت نتيجة ورود معلومات دقيقة وموثوقة حول نشاط مشبوه في إحدى المزارع، حيث تحركت القوة الأمنية فوراً إلى الموقع وفرضت طوقاً محكماً حوله، قبل تنفيذ المداهمة التي أسفرت عن ضبط طائرات مسيّرة من نوع (FPV) مع جميع ملحقاتها، وأكياس من المواد المتفجّرة من نوع TNT بوزن طن ونصف، وعبوات مضادة للأفراد يبلغ وزن كل منها 2 كيلوغرام، كانت معدّة للاستخدام في الطائرات الانتحارية.
وقد صُودرت جميع المضبوطات بالكامل، وأُحيل
المقبوض عليهم
إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى
القضاء
المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
