Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

إسطنبول تجمع الإستخبارات التركية و"حماس"… والمرحلة الثانية على الطاولة

Lebanon 24
20-12-2025 | 12:26
أفادت مصادر أمنية تركية، بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن عقد اجتماعًا في إسطنبول مع رئيس فريق التفاوض في حركة حماس خليل الحية، خُصّص لبحث الآليات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته رويترز.

وبحسب المصادر، ناقش الجانبان الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع ما وصفته بانتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف النار، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا اللقاء بعد ساعات على إعلان وزارة الخارجية التركية تفاصيل اجتماع عُقد في ميامي، أمس الجمعة، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيشيلي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية.

كما بحث المجتمعون سبل تشكيل قوة استقرار دولية و«مجلس السلام» المنصوص عليه في الخطة، والذي يُفترض أن يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي ما يتصل بترتيبات الحكم، قال كيشيلي إن المرحلة الثانية ركّزت على ضمان إدارة غزة من قبل سكانها، مع تقييم الخطوات المطلوبة لتفعيل مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى استمرار وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، مؤكدًا اكتمال إطلاق سراح الرهائن وتراجع حدّة القتال إلى حدّ كبير.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت، أمس، مباحثات حول غزة جمعت المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بمسؤولين من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، في محاولة لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدمًا.

يُذكر أن اتفاق وقف النار دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، فيما تواصل واشنطن الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية، وسط تقديرات إسرائيلية ودولية تشير إلى تعقيد هذه الخطوة.
