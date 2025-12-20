وقف النار قبل السياسة… موقف إماراتي حاسم من أزمة السودان

أعرب نائب عبدالله بن زايد آل عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول ، والتي شدّدت على أولوية وضع حدٍّ للاشتباكات مع بداية العام الجديد، بما يفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية لتأمين المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.



وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد على تركيز روبيو على تسريع مسار التهدئة الإنسانية والحدّ من تفاقم معاناة الشعب السوداني، مؤكدًا أن إيقاف إطلاق النار فورًا وتأمين وصول إنساني سلس وغير مقيّد يُعدّان مدخلًا أساسيًا لحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الطارئة.



وأشار إلى أن هذه الخطوات تؤسّس لمسار سياسي يقود إلى انتقال مدني مستقل يحقّق تطلعات السودانيين في الاستقرار والسلام.



كما شدّد على تمسّك بالعمل ضمن المجموعة الرباعية بقيادة ، لافتًا إلى أن تثبيت وقف النار من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى بلورة حل سياسي مدني دائم يقدّم مصلحة الشعب السوداني على ما سواها.

