Najib Mikati
عربي-دولي

"خادم القصر" في قبضة الشرطة.. سرقة أدوات مائدة تاريخية تُربك باريس

Lebanon 24
20-12-2025 | 12:29
في قضية أثارت ضجة سياسية وإعلامية في فرنسا، أعلنت السلطات توقيف كبير خدم قصر الإليزيه للاشتباه بتدبيره عملية سرقة منظمة لأدوات مائدة تاريخية من داخل المقر الرئاسي.

وبحسب ما أوردته "ديلي إكسبريس"، فإن القطع التي فُقدت على مدى عامين تُقدَّر قيمتها بمئات آلاف اليوروهات. وتقول التحقيقات إن مئات القطع من أطباق وأكواب خزفية وأوانٍ فضية نادرة اختفت تدريجياً من القصر، في عملية وُصفت بأنها جرت "تحت أنف" الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وأوقفت الشرطة المشتبه به الرئيسي، الذي عُرّف باسم توماس، وهو في الأربعينيات، إلى جانب شريكته وتاجر تحف من فرساي يُدعى غيسلان (30 عاماً)، خلال مداهمات متزامنة استهدفت منزلين ومقراً تجارياً الأسبوع الماضي. وأكدت السلطات أن الثلاثة أقرّوا بمشاركتهم في ما وصفته التحقيقات بأنه "عمل شديد التنظيم".

وخلال المداهمات، استعادت القوى الأمنية كمية كبيرة من المسروقات، إذ عُثر على بعض القطع ملفوفة بعناية ومخفاة داخل أدراج في غرفة نوم المشتبه به الرئيسي. ونقلت "ميرور" عن مصادر مطلعة قولها إن طريقة الإخفاء عكست حرصاً واضحاً على الحفاظ على القطع المسروقة.

وتفيد التحقيقات بأن توماس عمل في الإليزيه منذ خمس سنوات، وتولّى إعداد موائد المناسبات الرسمية والإشراف على جرد أدوات المائدة، ما أتاح له، وفق المحققين، التلاعب بسجلات الجرد لإخفاء النقص المتكرر.

ويعود جزء كبير من الخزف المسروق إلى مصنع "سيفر" الشهير الذي تأسس عام 1756 على يد مدام دو بومبادور. كما تشير المعطيات إلى أن بعض القطع صُنعت بطلب خاص عام 2018 بكلفة قُدّرت بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، وكانت تحمل ختماً بعبارة "قصر الإليزيه"، ما صعّب تصريفها في سوق التحف.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة الابتدائية في باريس خلال شباط 2026. وأعادت القضية طرح أسئلة في فرنسا حول ثغرات محتملة في إدارة وحماية الممتلكات التراثية الوطنية، حتى داخل أكثر مؤسسات الدولة تحصيناً. (العين)
