تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مفاجأة في غزة.. أموال "كثيرة" داخل البنوك رغم الحرب القاسية

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1457906-639018593516474328.png
Doc-P-1457906-639018593516474328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع الشرق بلومبيرغ:
رغم الحرب والأزمة المعيشية في غزة، أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً في الودائع، إذ قفزت ودائع فلسطين من 16 إلى 22 مليار دولار، وارتفعت في القطاع من 1.74 مليار دولار في تشرين الأول 2023 إلى 4.84 مليار دولار بنهاية آب 2025 (+178%). لكن مسؤولين وخبراء قالوا لـ“الشرق” إن هذه الزيادة "وهمية" لأنها نتجت أساساً عن تعذّر سحب الأموال مع تضرر معظم البنوك وإغلاقها ورفض إسرائيل إدخال سيولة نقدية. وتشمل الودائع رواتب نحو 100 ألف موظف ومتقاعد وتحويلات ومساعدات نقدية وصلت خلال الحرب من الخارج ومن جهات دولية.

رواتب شهرية مجمدة في البنوك
قال مسؤول حكومي فلسطيني إن الحكومة تدفع رواتب شهرية للموظفين والمتقاعدين قيمتها معلنة وهي 265 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.23 شيكل)، وهو ما يعني أن نحو ملياري دولار دخلت إلى حساباتهم في بنوك غزة خلال الحرب دون أن يتمكنوا من صرفها بسبب الحرب".
وأضاف المسؤول لـ"الشرق" أن بعضهم قام بشراء سلع من مواطنين آخرين في غزة عبر التطبيقات الإلكترونية، ما يعني أن النقود بقيت في حسابات بنكية في غزة.
ورأي اقتصاديون أن هذه الزيادة لا تمثل نمواً حقيقياً، بقدر ما تعكس "شللاً اقتصادياً" وواقعاً انعدمت فيه فرص التجارة والاستثمار، وتكدست فيه السيولة داخل الحسابات البنكية، نتيجة الخوف، وتوقف الأعمال، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين في الخارج.

قال الخبير الاقتصادي والمحاضر الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة الدكتور مازن العجلة: "الكل يضع أمواله بالبنك حتى لا تخسر لأنه لا توجد تجارة ولا أي أنشطة اقتصادية، معتبراً أن وجود 5 مليارات دولار في البنوك لا يعكس الوضع الاقتصادي المزري في القطاع". 

وأشار إلى أن سبب هذه الطفرة عدم وجود استثمار وتجارة في القطاع في ظل خوف المواطنين والتجار ورجال العمال والشركات خلال الحرب، مع توفير البنوك عائد بسيط.

اعتمدت إسرائيل عدد من التجار لإدخال المواد والبضائع المحددة، بعمولة ورسوم باهظة جداً، بحسب العجلة. 
بدوره قال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لـ"الشرق": "كثير من التحويلات المالية دخلت في الحسابات في غزة، وفي المقابل لم يدخل "الكاش"، وتسببت الحرب في توقف الحركة التجارية، ما نتج عنه زيادة الادخار وتراجع الاستثمار".
وأضاف: "تراجع الدخل القومي الإجمالي بنسبة كبيرة وصلت إلى 29%".


بنوك مدمرة وأضرار لا تُحصر 
وقال مسؤول حكومي آخر لـ"الشرق" إن البنوك التي كانت تعمل في غزة قبل الحرب كانت تشغل 57 فرعاً، لكن عدد الفروع التي استأنفت عملها بعد الحرب 10 فقط، ولا تتعامل هذه البنوك بالنقود وإنما بالتحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية".
وأضاف أن البنوك تحاول العودة إلى العمل لكنها تواجه مشكلات عدة منها تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية والمباني والفروع المصرفية.

بنك الأردن كانت لديه 3 مقرات في قطاع غزة، لكنها دُمّرت بشكل كامل خلال الحرب، أما البنك المصري العقاري فكانت لديه 5 مقرات، تم تدمير 4 منها وبقي فرع واحد.
تضررت جميع البنوك في قطاع غزة كلياً أو جزئياً بسب الحرب ولم تعد صالحة للعمل، باستثناء بعض البنوك في دير البلح والنصيرات، بحسب مسؤول في سلطة النقد، مضيفاً أنه بعد وقف إطلاق النار أعاد بنك فلسطين فتح فروعه في مدينة غزة ووسط القطاع لكن لم تسمح السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب حتى الآن بنقل الأموال النقدية للبنوك في القطاع، ما منعها من تقديم الكاش للمواطنين إضافة للمخاطر العالية".

مفقودات البنوك في الحرب
حتى الآن لم يتم حصر الخسائر لدى القطاع المالي في غزة، بما في ذلك الأموال المفقودة خلال الحرب، بحسب المسؤول الفلسطيني، موضحاً أن ملايين الدولارات والودائع العينية "المجوهرات" والأوراق الرسمية وغيرها من الودائع في خزائن البنوك تعرضت للسرقة.

وقال مسؤول في بنك فلسطين: "خلال الحرب زادت الإيداعات النقدية في القطاع بسبب عدم توفر الأمان للعملاء والتجار والشركات، مع  تعرضهم لمصاعب كبيرة للاحتفاظ بالأموال".
وأضاف: "إيداعات المودعين زادت في البنك أكثر من الضعفين لأسباب عديدة أهمها الحرب والخوف وعدم وجود حلول أو خيارات أخرى، كما لا يستطيع البنك الاستثمار فيها بسبب عدم إنهاء الحرب بشكل دائم".
وتابع: "الأموال المودعة مؤشر على الوضع المالي والاقتصادي الذي يقترب من الصفر في قطاع غزة".

إفلاس عشرات التجار 
تسببت الحرب في إفلاس عشرات التجار في غزة، خاصة الذين لم يحتفظوا بأموالهم أو جزء منها في البنوك، حيث تعرضت مقرات شركاتهم للقصف ما تسبب في فقدان أموالهم ومخراتهم وبضائعهم.

 أحد كبار التجار في غزة قال لـ"الشرق" إنه لو وضع مبالغ مالية في البنك لتعرض الإفلاس مثل عشرات التجار في القطاع، موضحاً أنه تم تدمير مقر شركته بما فيها في مدينة غزة، ولولا بعض المدخرات في البنك لانتهت تجارته وأعلن إفلاسه.

بدوره، قال أبو العبد وهو أحد تجار مواد البناء في القطاع: "أودعت جزءاً من أموالي النقدية في بنك فلسطين، ما زلت أنتظر تحسن الأوضاع لصرف الأموال"، معتبراً أن الأموال النقدية مهمة وضرورية لأن البنوك تعاني من أزمات في السحب والإيداع وتوفير الكاش".
 وأضاف: "الوضع معقد جداً ولا يوجد أي مناخ للاستثمار في غزة، والودائع التي تضاعفت في القطاع بمثابة اقتصاد وهمي".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اثمان الحرب كبيرة.. المخاطرة واردة والكوابح كثيرة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أريد بناء علاقة للمستقبل مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الخبير الاقتصادي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

الأزهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
16:35 | 2025-12-20
Lebanon24
16:23 | 2025-12-20
Lebanon24
16:19 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24