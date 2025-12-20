تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عملية إسرائيلية داخل سوريا.. اعتقال مشتبه به ونقله إلى إسرائيل (صور)

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:32
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توقيف مشتبه سوري قال إنه مرتبط بتنظيم "داعش"، خلال عملية ليلية نُفذت هذا الأسبوع في منطقة الرفد جنوب سوريا.

وأوضح الجيش أن العملية نفذتها قوات الكتيبة 52 التابعة للواء الجولان (474) بالتعاون مع محققين ميدانيين من الوحدة 504، مشيراً إلى نقل الموقوف إلى داخل إسرائيل لاستجوابه، من دون الكشف عن هويته. وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة ومصادرتها.
Image


وذكّر الجيش بأن إسرائيل سيطرت في نهاية العام الماضي على المنطقة السورية العازلة على الحدود مع مرتفعات الجولان، لافتاً إلى أنه نفذ اعتقالات سابقاً في جنوب سوريا، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها توقيف مشتبه بالانتماء إلى "داعش".
Image


ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم نُسب إلى "داعش" استهدف دورية أمريكية-سورية مشتركة وأسفر عن مقتل 3 أميركيين، بينهم عسكريان ومترجم مدني.
