عملية إسرائيلية داخل سوريا.. اعتقال مشتبه به ونقله إلى إسرائيل (صور)

وأوضح الجيش أن العملية نفذتها قوات الكتيبة 52 التابعة للواء (474) بالتعاون مع محققين ميدانيين من الوحدة 504، مشيراً إلى نقل الموقوف إلى داخل لاستجوابه، من دون هويته. وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة ومصادرتها.وذكّر الجيش بأن إسرائيل سيطرت في نهاية العام الماضي على العازلة على الحدود مع مرتفعات الجولان، لافتاً إلى أنه نفذ اعتقالات سابقاً في جنوب ، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها توقيف مشتبه بالانتماء إلى "داعش".ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم نُسب إلى "داعش" استهدف دورية أمريكية-سورية مشتركة وأسفر عن مقتل 3 أميركيين، بينهم عسكريان ومترجم مدني.