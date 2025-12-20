حملة 2028 تبدأ مبكرًا… "فانس" يحصد أول تأييد نافذ لانتخابات

أعلنت إريكا كيرك، أرملة الناشط السياسي تشارلي كيرك، دعمها لنائب الرئيس الأميركي جيه دي في حال خوضه السباق الرئاسي عام 2028، وذلك خلال مؤتمر نظمته Turning Point USA في ولاية أريزونا، وفق "أي بس سي نيوز".



وخلال خطابها في فعالية " فيست"، أول حدث كبير للمنظمة منذ مقتل زوجها، قالت كيرك إنهم سيعملون على "ضمان انتخاب صديق زوجي جيه دي فانس رئيسًا للولايات المتحدة رقم 48 بأقوى صورة ممكنة".



ويأتي هذا الموقف في ظل الدور المتنامي لمنظمة "تيرنينغ بوينت"، التي أسسها تشارلي كيرك عام 2012، في دعم المرشحين المحافظين وتعزيز مشاركة الشباب المحافظين، بما في ذلك مساندة .



ولم يعلن فانس رسميًا بعد نيته الترشح، وكان قد قال في مقابلة الشهر الماضي مع " " إنه يركّز حاليًا على مهامه كنائب للرئيس وعلى انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مع إشارته إلى أنه سيناقش فرص الترشح مستقبلًا مع .



وفي السياق، أشاد فانس بدور تشارلي كيرك في صعوده السياسي وفي دعم الإدارة الحالية، معتبرًا أن نجاحات عدة "تعود مباشرة لقدرة كيرك على التنظيم وحشد الكوادر"، لافتًا إلى إسهامه في الفوز بانتخابات 2024 وفي تعبئة مؤسسات الحكومة.



ويعزّز هذا الدعم ما سبق أن أعلنه ماركو روبيو، إنه سيدعم فانس إذا ترشح، فيما وصف ترامب كلاً من فانس وروبيو بأنهما "خياران رائعان"، معتبرًا أن أي تحالف بينهما سيكون "لا يُقهر".

