عربي-دولي

حملة 2028 تبدأ مبكرًا… "فانس" يحصد أول تأييد نافذ لانتخابات

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:46
أعلنت إريكا كيرك، أرملة الناشط السياسي تشارلي كيرك، دعمها لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في حال خوضه السباق الرئاسي عام 2028، وذلك خلال مؤتمر نظمته Turning Point USA في ولاية أريزونا، وفق "أي بس سي نيوز".

وخلال خطابها في فعالية "أمريكا فيست"، أول حدث كبير للمنظمة منذ مقتل زوجها، قالت كيرك إنهم سيعملون على "ضمان انتخاب صديق زوجي جيه دي فانس رئيسًا للولايات المتحدة رقم 48 بأقوى صورة ممكنة".

ويأتي هذا الموقف في ظل الدور المتنامي لمنظمة "تيرنينغ بوينت"، التي أسسها تشارلي كيرك عام 2012، في دعم المرشحين المحافظين وتعزيز مشاركة الشباب المحافظين، بما في ذلك مساندة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعلن فانس رسميًا بعد نيته الترشح، وكان قد قال في مقابلة الشهر الماضي مع "فوكس نيوز" إنه يركّز حاليًا على مهامه كنائب للرئيس وعلى انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مع إشارته إلى أنه سيناقش فرص الترشح مستقبلًا مع ترامب.

وفي السياق، أشاد فانس بدور تشارلي كيرك في صعوده السياسي وفي دعم الإدارة الحالية، معتبرًا أن نجاحات عدة "تعود مباشرة لقدرة كيرك على التنظيم وحشد الكوادر"، لافتًا إلى إسهامه في الفوز بانتخابات 2024 وفي تعبئة مؤسسات الحكومة.

ويعزّز هذا الدعم ما سبق أن أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، إنه سيدعم فانس إذا ترشح، فيما وصف ترامب كلاً من فانس وروبيو بأنهما "خياران رائعان"، معتبرًا أن أي تحالف بينهما سيكون "لا يُقهر".
