ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تفعيل مجلس السلام في غزة

أفاد بيان مشترك وقطر والولايات المتحدة وتركيا، أن ممثلين عن هذه الدول اجتمعوا في ميامي لمراجعة الخطوات المقبلة بشأن خطة غزة.

وأعلن المبعوث الأميركي ، في خلال اجتماع ميامي مع ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، مراجعة الخطوات التالية لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق غزة ودفع التحضيرات للمرحلة الثانية، مؤكدًا الالتزام الكامل بكل النقاط العشرين لخطة للسلام، وضبط النفس، وتمكين هيئة حاكمة موحدة في القطاع، ودعم إقامة " " العملياتي وإعادة إعمار البنية التحتية والتعاون الإقليمي في مجالات التجارة والطاقة.