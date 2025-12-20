تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف: اجتماع ميامي يدعم تفعيل مجلس السلام في غزة

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1457914-639018605432960463.jpg
Doc-P-1457914-639018605432960463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفاد بيان مشترك من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، أن ممثلين عن هذه الدول اجتمعوا في ميامي لمراجعة الخطوات المقبلة بشأن خطة غزة.

وأعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في خلال اجتماع ميامي مع ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، مراجعة الخطوات التالية لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق غزة ودفع التحضيرات للمرحلة الثانية، مؤكدًا الالتزام الكامل بكل النقاط العشرين لخطة الرئيس ترامب للسلام، وضبط النفس، وتمكين هيئة حاكمة موحدة في القطاع، ودعم إقامة "مجلس السلام" العملياتي وإعادة إعمار البنية التحتية والتعاون الإقليمي في مجالات التجارة والطاقة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: ندعم إقامة مجلس سلام في المستقبل القريب كجهة انتقالية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف يبحث في ميامي اتفاق غزة مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة بين مرحلتين… اجتماع ميامي يرسم الخطوات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين ويتكوف ومسؤولين قطريين ومصريين وأتراك غدا في ميامي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

التعاون الإقليمي

الرئيس ترامب

مجلس السلام

ستيف ويتكوف

من مصر

التزام

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
16:35 | 2025-12-20
Lebanon24
16:23 | 2025-12-20
Lebanon24
16:19 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24