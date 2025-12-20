تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

غزة بين مرحلتين… اجتماع ميامي يرسم الخطوات المقبلة

Lebanon 24
20-12-2025 | 14:18
أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا عقدوا اجتماعًا في ميامي، خُصّص لتقييم ما تحقق في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحث الآليات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.

وبحسب بيان مشترك، خلص المجتمعون إلى أن المرحلة الأولى أحرزت تقدمًا ملموسًا، تجلّى في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة جثامين عدد من الرهائن، وتنفيذ انسحابات جزئية للقوات، إلى جانب تراجع وتيرة الأعمال القتالية داخل القطاع.

وأكد المشاركون ضرورة تمكين هيئة حكم في غزة تعمل ضمن سلطة موحّدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في ترتيبات المرحلة الثانية.

كما جدّدوا دعمهم لتفعيل مجلس السلام كإطار انتقالي يتولى الإشراف على الشؤون المدنية والأمنية وملف إعادة الإعمار، مع التشديد على أهمية التنسيق المرحلي وآليات الرصد الفعّال، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والجهات الدولية.

وأكد البيان الالتزام بخطة السلام ذات البنود العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتفاهمات القائمة، ومشيرًا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا.
الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

مجلس السلام

ستيف ويتكوف

دونالد

التزام

ترامب

