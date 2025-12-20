أميركا تصادر سفينة خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا

قال مسؤولان أميركيان، السبت، لوكالة "أسوشيتد برس" إن القوات الأميركية أوقفت سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية. وذكر أحدهما أن الناقلة توقفت "طواعية" وسمحت للقوات الأميركية بالصعود على متنها.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي أن وحدات من البحرية دعمت خفر السواحل في مصادرة سفينة نفط قبالة فنزويلا، مضيفاً أن يريد أن يمنح دور خفر السواحل في المصادرة "غطاءً قانونياً" وأن تُعرض الخطوة كإجراء قانوني لا "عملاً حربياً".



وفي سياق متصل، قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة " " إن تعمل على اعتراض سفينة "خاضعة للعقوبات" قبالة الساحل الفنزويلي في المياه الدولية، من دون كشف موقع العملية، مع تأكيد أن خفر السواحل في المقدمة.



وكانت أعلنت الجمعة فرض عقوبات على 7 أشخاص مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبعض أفراد عائلاتهم. وقالت الأميركية إن تستهدف ما وصفته "هيكل الفساد المرتبط بتجارة المخدرات" والداعم لنظام مادورو، وتشمل أفراداً من عائلة "كارلوس إريك مالبيكا فلوريس" ورجل الأعمال البنمي "رامون كاريتيرو نابوليتانو" بسبب صلته بحكومة مادورو، إضافة إلى شقيقة زوجة مادورو وأقارب آخرين.



وفي موازاة ذلك، حذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، من أن "التدخل المسلح" في فنزويلا سيكون "كارثة إنسانية"، واعتبره "سابقة خطيرة للعالم"، مشيراً إلى أن أميركا الجنوبية تعيش مجدداً قلقاً من وجود عسكري لقوة من خارج المنطقة، بعد أكثر من أربعة عقود على حرب فوكلاند.



وكان الرئيس الأميركي قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على ناقلات "الخاضعة للعقوبات" التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، ضمن تصعيد الضغط على حكومة مادورو. كما كان لولا ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم قد دعوا إلى ضبط النفس الأسبوع الماضي، فيما قال الأميركي ماركو روبيو الجمعة إن بلاده عازمة على تغيير الوضع في فنزويلا وإن الواقع الحالي "غير مقبول" لواشنطن. (الجزيرة)

