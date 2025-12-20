حملة كبيرة على تجّار المخدرات في دولة أوروبية.. أطنان من المضبوطات وقصّار في قبضة الأمن

أعلنت الشرطة ، السبت، نتائج حملة واسعة استهدفت شبكات الاتجار بالمخدرات في عدة أقاليم، وأسفرت عن توقيف "384" شخصاً ووضع "655" قيد التحقيق، بينهم "39" قاصراً، في عملية وصفتها " " بأنها واسعة النطاق لمكافحة تجارة المخدرات.



وقالت الشرطة إن الحملة أدت إلى مصادرة "1.4 طن" من المخدرات، بينها "35 كيلوغراماً" من الكوكايين، إضافة إلى ضبط "أكثر من 40" سلاحاً نارياً. وأوضحت أن العملية، التي اختُتمت الجمعة، شملت "312" عملية تفتيش، وأسفرت عن إغلاق مؤقت لـ"5" متاجر للقنب في "3" مدن، بعد ضبط "296 كيلوغراماً" من منتجات القنب أظهرت الاختبارات الأولية أنها مواد غير مشروعة.



وكانت أقرت في حزيران مرسوماً أمنياً يحظر ما يسمى القنب "القانوني" ويحظر تجارة "القنب الخفيف". وفي السياق، أشار تقرير حكومي رُفع إلى في ي حزيران الماضي إلى أن نحو "960 ألف" إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً تعاطوا مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، أي ما يقارب "40%" من القاصرين، مع عودة الظاهرة إلى مستويات ما قبل جائحة .



وبحسب الأرقام الواردة، سُجل تعاطي نحو "54 ألف" قاصر للكوكايين في 2023، فيما قال نحو "550 ألفاً" إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل. كما أعلنت الحكومة ضبط قرابة "89 طناً" من المواد غير المشروعة في 2023 بزيادة "17%" عن العام السابق، وتسجيل نحو "27,700" شخص في جرائم مرتبطة بالمخدرات، مع تقدير قيمة تداول المخدرات في إيطاليا عام 2022 بنحو "16.4 مليار " معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب.

