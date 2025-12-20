تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
حملة كبيرة على تجّار المخدرات في دولة أوروبية.. أطنان من المضبوطات وقصّار في قبضة الأمن
Lebanon 24
20-12-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
الإيطالية
، السبت، نتائج حملة واسعة استهدفت شبكات الاتجار بالمخدرات في عدة أقاليم، وأسفرت عن توقيف "384" شخصاً ووضع "655" قيد التحقيق، بينهم "39" قاصراً، في عملية وصفتها "
رويترز
" بأنها واسعة النطاق لمكافحة تجارة المخدرات.
وقالت الشرطة إن الحملة أدت إلى مصادرة "1.4 طن" من المخدرات، بينها "35 كيلوغراماً" من الكوكايين، إضافة إلى ضبط "أكثر من 40" سلاحاً نارياً. وأوضحت أن العملية، التي اختُتمت الجمعة، شملت "312" عملية تفتيش، وأسفرت عن إغلاق مؤقت لـ"5" متاجر للقنب في "3" مدن، بعد ضبط "296 كيلوغراماً" من منتجات القنب أظهرت الاختبارات الأولية أنها مواد غير مشروعة.
وكانت
إيطاليا
أقرت في حزيران مرسوماً أمنياً يحظر ما يسمى القنب "القانوني" ويحظر تجارة "القنب الخفيف". وفي السياق، أشار تقرير حكومي رُفع إلى
البرلمان
في ي حزيران الماضي إلى أن نحو "960 ألف" إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً تعاطوا مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، أي ما يقارب "40%" من القاصرين، مع عودة الظاهرة إلى مستويات ما قبل جائحة
كورونا
.
وبحسب الأرقام الواردة، سُجل تعاطي نحو "54 ألف" قاصر للكوكايين في 2023، فيما قال نحو "550 ألفاً" إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل. كما أعلنت الحكومة ضبط قرابة "89 طناً" من المواد غير المشروعة في 2023 بزيادة "17%" عن العام السابق، وتسجيل نحو "27,700" شخص في جرائم مرتبطة بالمخدرات، مع تقدير قيمة تداول المخدرات في إيطاليا عام 2022 بنحو "16.4 مليار
يورو
" معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب.
Advertisement
