Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وزيرة الأمن الداخلي الأميركي: لن نتوانى عن ملاحقة النفط الخاضع للعقوبات

Lebanon 24
20-12-2025 | 14:41
أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم أن بلادها ستواصل ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات المرتبط بتجارة المخدرات.
وأضافت أن خفر السواحل بدعم من وزارة الدفاع أوقف ناقلة نفط كانت قد رست آخر مرة في فنزويلا.
وزارة الدفاع

خفر السواحل

كريستي نويم

فنزويلا

النفط

زويل

