فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة

أكد في خلال اجتماع ميامي أن انتهاكات لوقف إطلاق النار تعقّد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لافتًا إلى أنه جرى عرض دراسة أولية حول إعادة إعمار غزة ومناقشتها بشكل مبدئي، ومشيرًا إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن خطة السلام في غزة كانت «مشجعة».

