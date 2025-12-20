تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
20-12-2025
16:19
أكد
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان
في خلال اجتماع ميامي أن انتهاكات
إسرائيل
لوقف إطلاق النار تعقّد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لافتًا إلى أنه جرى عرض دراسة أولية حول إعادة إعمار غزة ومناقشتها بشكل مبدئي، ومشيرًا إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن خطة السلام في غزة كانت «مشجعة».
