Najib Mikati
عربي-دولي

بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:52
أوقفت الولايات المتحدة، السبت، ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة جديدة ضمن تشديد الحصار النفطي على كراكاس، بحسب ما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم.

وأوضحت نويم أن خفر السواحل الأميركي نفّذ عملية الاحتجاز قبيل الفجر بدعم من وزارة الدفاع، مؤكدة أن واشنطن مستمرة في ملاحقة شحنات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تقول إنها تُستخدم لتمويل شبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من مصادرة ناقلة أخرى، في تصعيد قوبل بإدانة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي وصف الخطوة بـ"القرصنة البحرية". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الناقلة المحتجزة، التي ترفع علم بنما، كانت تنقل نفطًا فنزويليًا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن هذا الأسبوع فرض "حصار شامل" على حركة ناقلات النفط من فنزويلا وإليها، ولمّح في مقابلة أخيرة إلى عدم استبعاده الخيار العسكري.

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما تنفيه كراكاس، في وقت كثّفت فيه الولايات المتحدة انتشارها العسكري في البحر الكاريبي ونفّذت ضربات استهدفت قوارب يُشتبه بارتباطها بمهربي مخدرات.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

خفر السواحل

الفنزويلي

نيويورك

