بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا

أوقفت ، السبت، ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة جديدة ضمن تشديد الحصار النفطي على كراكاس، بحسب ما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم.



وأوضحت نويم أن الأميركي نفّذ عملية الاحتجاز قبيل بدعم من ، مؤكدة أن مستمرة في ملاحقة شحنات الخاضعة للعقوبات والتي تقول إنها تُستخدم لتمويل شبكات تهريب المخدرات في المنطقة.



ويأتي هذا التطور بعد أيام من مصادرة ناقلة أخرى، في تصعيد قوبل بإدانة من الذي وصف الخطوة بـ"القرصنة البحرية". وذكرت صحيفة " تايمز" أن الناقلة المحتجزة، التي ترفع علم بنما، كانت تنقل نفطًا فنزويليًا.



وكان الرئيس الأميركي أعلن هذا الأسبوع فرض "حصار شامل" على حركة ناقلات النفط من وإليها، ولمّح في مقابلة أخيرة إلى عدم استبعاده الخيار العسكري.



وتتهم واشنطن مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما تنفيه كراكاس، في وقت كثّفت فيه الولايات المتحدة انتشارها العسكري في البحر الكاريبي ونفّذت ضربات استهدفت قوارب يُشتبه بارتباطها بمهربي مخدرات.



