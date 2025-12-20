بيونغ يانغ تحذّر طوكيو: الطموح النووي يجب كبحه

قالت إن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية يجب "كبحه تماما"، بحسب ما نقلته المركزية عن مسؤول للسياسة الخارجية.



ووفق الوكالة، اعتبر المسؤول أن اليابان تُظهر نية نووية "بشكل صريح" عبر الحديث عن الحاجة إلى مراجعة "المبادئ الثلاثة غير النووية"، مضيفاً أن هذه التعليقات تكاثرت بعد موافقة على طلب من الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وفي تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأميركي إنه منح سول الموافقة على بناء غواصة نووية بعد زيارته كوريا الجنوبية.