لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
عربي-دولي
بيونغ يانغ تحذّر طوكيو: الطموح النووي يجب كبحه
Lebanon 24
20-12-2025
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
كوريا الشمالية
إن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية يجب "كبحه تماما"، بحسب ما نقلته
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
عن مسؤول للسياسة الخارجية.
ووفق الوكالة، اعتبر المسؤول أن اليابان تُظهر نية نووية "بشكل صريح" عبر الحديث عن الحاجة إلى مراجعة "المبادئ الثلاثة غير النووية"، مضيفاً أن هذه التعليقات تكاثرت بعد موافقة
الولايات المتحدة
على طلب من
كوريا
الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.
وفي تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه منح سول الموافقة على بناء غواصة نووية بعد زيارته كوريا الجنوبية.
