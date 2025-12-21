ظلام في سان فرانسيسكو.. انقطاع يطال 130 ألف منزل وشركة

انقطع الكهربائي عن نحو "130 ألف" منزل وشركة في مدينة سان الأميركية، السبت، بحسب شركة " " للغاز والكهرباء. وامتد الانقطاع على نطاق واسع في الجزء من المدينة، بدءاً من أحياء وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غيت، قبل أن يتوسع لاحقاً.



ولم توضح الشركة سبب الانقطاع الذي شمل قرابة ثلث عملائها، فيما تحدثت منشورات على منصات التواصل وإعلام محلي عن إغلاق مطاعم ومحال وانطفاء أضواء الشوارع وزينة الميلاد.



وقالت في سان فرانسيسكو على "إكس" إن المدينة تشهد "اضطرابات كبيرة" في حركة النقل، ودعت إلى تجنب التنقل غير الضروري والحذر عند التقاطعات بسبب تعطل إشارات المرور. كما تأثرت حركة الحافلات والقطارات.



وأفاد مسؤولون في الإطفاء عبر "إكس" بأن بعض الانقطاعات، على الأقل، نتجت عن حريق داخل محطة فرعية تابعة لشركة "باسيفيك"، فيما قالت الشركة إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود لاحقاً خلال السبت. (سكاي نيوز)

