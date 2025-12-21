تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ظلام في سان فرانسيسكو.. انقطاع يطال 130 ألف منزل وشركة

Lebanon 24
21-12-2025 | 00:10
Doc-P-1457992-639018979277841153.png
انقطع التيار الكهربائي عن نحو "130 ألف" منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، السبت، بحسب شركة "باسيفيك" للغاز والكهرباء. وامتد الانقطاع على نطاق واسع في الجزء الشمالي من المدينة، بدءاً من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت، قبل أن يتوسع لاحقاً.

ولم توضح الشركة سبب الانقطاع الذي شمل قرابة ثلث عملائها، فيما تحدثت منشورات على منصات التواصل وإعلام محلي عن إغلاق مطاعم ومحال وانطفاء أضواء الشوارع وزينة الميلاد.

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على "إكس" إن المدينة تشهد "اضطرابات كبيرة" في حركة النقل، ودعت إلى تجنب التنقل غير الضروري والحذر عند التقاطعات بسبب تعطل إشارات المرور. كما تأثرت حركة الحافلات والقطارات.

وأفاد مسؤولون في الإطفاء عبر "إكس" بأن بعض الانقطاعات، على الأقل، نتجت عن حريق داخل محطة فرعية تابعة لشركة "باسيفيك"، فيما قالت الشركة إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود لاحقاً خلال السبت. (سكاي نيوز)
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: 130 ألف طفل في خطر
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: نحو 130 ألف طفل في خطر بسبب تقدم قوات الدعم السريع (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الطوارئ

سكاي نيوز

فرانسيسكو

ريتشموند

فرانسيس

باسيفيك

الشمالي

التيار

Lebanon24
02:14 | 2025-12-21
Lebanon24
02:03 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:17 | 2025-12-21
Lebanon24
01:03 | 2025-12-21
Lebanon24
00:40 | 2025-12-21
