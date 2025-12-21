تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بالصور: عروس تضطر للجلوس بسبب ثقل الذهب في حفل زفافها الفخم! (فيديو وصور)

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:14
Doc-P-1458030-639019054833111034.webp
Doc-P-1458030-639019054833111034.webp photos 0
اضطرت عروس عراقية إلى الجلوس خلال حفل زفافها بسبب ثقل المجوهرات الذهبية الفاخرة التي ارتدتها، والتي شملت ريالا ذهبيا، وحزاما ذهبيا، وقلائد، وخواتم ألماس، وتاجا ذهبيا.
 
وجرت مراسم الزفاف الفخم في مدينة شانلي أورفا التركية، حيث تزوج المحامي كهرمان زولفيكار إيزول (26 عامًا)، ابن النائب السابق زولفيكار إيزول، من المحامية نازدار بارزاني (25 عامًا)، ابنة عم رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني. حضر الحفل زعماء عشائر ووجهاء، بالإضافة إلى آلاف المدعوين من تركيا والعراق، حيث تنافس الحاضرون في رشق الأموال وقدموا صناديق مليئة بالذهب للعروسين.

وأُقيم عقد القران على يد رئيس بلدية سيفيريك علي مرات بوجاك، ورافق الاحتفال رقص الهلاي التقليدي، وسط أجواء عائلية واجتماعية احتفالية.

وشدد قادة العشيرتين على أن هذا الزواج يعزز روابط الأخوة بين تركيا والعراق، ويواصل دعم السلام والتعاون بين البلدين، وفق دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي. كما أكد أفراد العائلتين أن هذا الاتحاد يمثل خطوة لتقوية العلاقات بين العشيرتين والحفاظ على الروابط الثقافية والاجتماعية بين تركيا والعراق.

واستمر الحفل حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط فرحة واسعة ومظاهر فخامة لم يخفُ عليها حضور المجوهرات والذهب الفاخر.
 
عرس تركي عراقي فخم.. صناديق من الذهب قدمت لعروس من عائلة بارزاني تزوجها ابن عشيرة إيزول (فيديو)
عربي-دولي

منوعات

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

رئيس حزب

التركية

أردوغان

رجب طيب

العراق

التركي

