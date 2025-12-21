تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هل سيعود مليون لاجئ سوري إلى بلادهم في 2026؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:27
توقعت مفوضية
الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده
سوريا
بعد 14 عامًا من الحرب.
وفي تصريح لوكالة "
الأناضول
"، أكد غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، أن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ كانون الأول 2024، إلى جانب نحو مليوني نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 3 ملايين خلال فترة قصيرة نسبيًا.
وأشار يوسا إلى أن معظم العائدين جاءوا من
تركيا
ولبنان والأردن، مع نسب أقل من مصر والعراق، معربًا عن أمله بأن يصل عدد العائدين إلى أكثر من 4 ملايين خلال عامين.
وأوضح المسؤول الأممي أن العودة تتم في ظروف صعبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي عاجلاً وحاسماً لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق رسمية أساسية مثل الهويات أو سندات الملكية.
وأكد يوسا أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية معقدة بعد سنوات الدمار الاقتصادي والبنيوي، مشيدًا بجهود الحكومة والشعب السوري في إعادة ربط البلاد بالعالم، ودعا إلى رفع
العقوبات
لتسريع عملية
إعادة الإعمار
وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. (روسيا اليوم)
