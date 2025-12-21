تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
"كان" عن أن
الولايات المتحدة
رفضت طلباً إسرائيلياً بإبقاء بعض عقوبات "قانون قيصر" على
سوريا
كورقة ضغط، لكنها وعدت بـ"تعويض" لم يكشف عنه.
طالبت مساعدو بنيامين نتنياهو إدارة
ترامب
بالإبقاء على عقوبات 2019 المفروضة على نظام
بشار الأسد
لانتهاكات الحرب، غير أن الطلب قوبل بالرفض بعد إقرار الكونغرس إلغاءها ضمن ميزانية الدفاع.
ووقّع ترامب الإلغاء النهائي الخميس بعد رفع مؤقت سابق، مما أثار شكر سوريا الرسمي لـ"تخفيف معاناة الشعب وتمهيد التعافي"، رغم مطالبات إلغاء لدعم إعادة الإعمار.
ومارست جهات مقربة من نتنياهو ضغوطاً على مبعوثي ترامب توم براك وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكن وعدت
واشنطن
بتعويض غامض مقابل الرفض.
يعرب ترامب عن أمل باتفاق دبلوماسي ينهي تصعيد
إسرائيل
العسكري في المنطقة العازلة بعد إطاحة
الأسد
قبل عام، وسط جدل حول تأثير رفع
العقوبات
على إعادة بناء سوريا المنهكة. (سكاي نيوز)
Advertisement
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
بشار الأسد
الإسرائيلي
سكاي نيوز
العقوبات
إسرائيل
بات على
تابع
