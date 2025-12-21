تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1458058-639019102602677544.png
Doc-P-1458058-639019102602677544.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن أن الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً بإبقاء بعض عقوبات "قانون قيصر" على سوريا كورقة ضغط، لكنها وعدت بـ"تعويض" لم يكشف عنه.

طالبت مساعدو بنيامين نتنياهو إدارة ترامب بالإبقاء على عقوبات 2019 المفروضة على نظام بشار الأسد لانتهاكات الحرب، غير أن الطلب قوبل بالرفض بعد إقرار الكونغرس إلغاءها ضمن ميزانية الدفاع.

ووقّع ترامب الإلغاء النهائي الخميس بعد رفع مؤقت سابق، مما أثار شكر سوريا الرسمي لـ"تخفيف معاناة الشعب وتمهيد التعافي"، رغم مطالبات إلغاء لدعم إعادة الإعمار.

ومارست جهات مقربة من نتنياهو ضغوطاً على مبعوثي ترامب توم براك وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكن وعدت واشنطن بتعويض غامض مقابل الرفض.

يعرب ترامب عن أمل باتفاق دبلوماسي ينهي تصعيد إسرائيل العسكري في المنطقة العازلة بعد إطاحة الأسد قبل عام، وسط جدل حول تأثير رفع العقوبات على إعادة بناء سوريا المنهكة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": مادورو طلب من ترامب رفع العقوبات عن 100 مسؤول فنزويلي متّهمين بجرائم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية لـ"الحدث": دمشق ترفض التدخل الإسرائيلي مع الدروز في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نأمل في رفع كامل عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

بشار الأسد

الإسرائيلي

سكاي نيوز

العقوبات

إسرائيل

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-21
Lebanon24
05:38 | 2025-12-21
Lebanon24
05:30 | 2025-12-21
Lebanon24
05:27 | 2025-12-21
Lebanon24
05:19 | 2025-12-21
Lebanon24
05:04 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24