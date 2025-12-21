ترامب يرفض طلب إسرائيل: لا عقوبات على سوريا مع "تعويض سري"

كشفت هيئة البث "كان" عن أن رفضت طلباً إسرائيلياً بإبقاء بعض عقوبات "قانون قيصر" على كورقة ضغط، لكنها وعدت بـ"تعويض" لم يكشف عنه.



طالبت مساعدو بنيامين نتنياهو إدارة بالإبقاء على عقوبات 2019 المفروضة على نظام لانتهاكات الحرب، غير أن الطلب قوبل بالرفض بعد إقرار الكونغرس إلغاءها ضمن ميزانية الدفاع.



ووقّع ترامب الإلغاء النهائي الخميس بعد رفع مؤقت سابق، مما أثار شكر سوريا الرسمي لـ"تخفيف معاناة الشعب وتمهيد التعافي"، رغم مطالبات إلغاء لدعم إعادة الإعمار.



ومارست جهات مقربة من نتنياهو ضغوطاً على مبعوثي ترامب توم براك وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكن وعدت بتعويض غامض مقابل الرفض.



يعرب ترامب عن أمل باتفاق دبلوماسي ينهي تصعيد العسكري في المنطقة العازلة بعد إطاحة قبل عام، وسط جدل حول تأثير رفع على إعادة بناء سوريا المنهكة. (سكاي نيوز)

