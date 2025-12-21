توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة

توغلت قوات إسرائيلية، الأحد، في مناطق متفرقة من ريف جنوب غربي ، وأطلقت النار في الهواء دون إصابات، حسب مراسل وكالة " ".



دخلت دورية من آليتين عسكريتين من نقطة "العدنانية" شمالي الريف، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند تقاطع قرية "أم العظام" المربط بقريتي "رويحينة" و"المشيرفة".



وفي الجنوب، توغلت دورية غرب بلدة "الرفيد" برفقة رشقات نارية في الهواء، بينما دخلت دورية ثالثة تضم خمس آليات قرية " الحانوت".



Advertisement