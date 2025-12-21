تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:49
توغلت قوات إسرائيلية، الأحد، في مناطق متفرقة من ريف
محافظة القنيطرة
جنوب غربي
سوريا
، وأطلقت النار في الهواء دون إصابات، حسب مراسل وكالة "
سانا
".
دخلت دورية من آليتين عسكريتين من نقطة "العدنانية" شمالي الريف، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند تقاطع قرية "أم العظام" المربط بقريتي "رويحينة" و"المشيرفة".
وفي الجنوب، توغلت دورية غرب بلدة "الرفيد" برفقة رشقات نارية في الهواء، بينما دخلت دورية ثالثة تضم خمس آليات قرية "
صيدا
الحانوت".
