روسيا تنتقد تعديلات أوروبا وأوكرانيا على خطة أميركية لإنهاء الحرب

انتقدت التعديلات التي أدخلها الأوروبيون والأوكرانيون على الخطة الأميركية المقترحة لوقف الحرب في



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن يوري أوشاكوف، كبير مساعدي لشؤون السياسة الخارجية، تصريحات أدلى بها أمس الأحد، مشيراً إلى يقينه بأن هذه التغييرات لا تحسن فرص السلام. وأكد أوشاكوف للصحفيين: "هذه ليست توقعات، بل يقين بأن مقترحات والأوكرانيين لا تحسن الوثيقة ولا تعزز إمكانية سلام دائم".



ويجري مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون مناقشة تعديلات على المقترحات الأميركية للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات، رغم عدم وضوح طبيعة هذه التعديلات بالضبط.



في سياق متصل، التقى مفاوضون أميركيون بمسؤولين روس أمس السبت في فلوريدا. وأوضح أوشاكوف عدم تحضير لقاء ثلاثي بين المبعوثين الأمريكيين والأوكرانيين والروس، مشيراً إلى مباحثات منفصلة تجري في ميامي مع الجانبين الروسي والأوكراني حول تسوية النزاع بين كييف وموسكو.



وأضاف أن "لم يتطرق أحد جدياً لهذه المبادرة حتى الآن، وهي غير قيد التحضير على علمي". من جانبه، وصف مبعوث الرئيس الروسي الخاص كيريل دميترييف محادثاته مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ، بأنها "بناءة"، وستستمر اليوم الأحد. (العين)



