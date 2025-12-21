إيران تُرعب تل أبيب: اختراقات رقمية لا تُقاوم وتجنيد "حمقى" إسرائيليين

توقعت صحيفة "معاريف" أن لن تنجح في صد جميع الاختراقات الإلكترونية ، حتى مع تنسيق كامل بين جهاتها الأمنية، وربما تفشل أيضاً في منع تجنيد "حمقى" إسرائيليين لأغراض التجسس.



بعد اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على "تيليغرام" عبر هاتفه الشخصي ونشر محتوياته، تلقت رسالة جديدة من قراصنة إيرانيين أمس السبت، تفيد باختراق هواتف وحسابات تواصل اجتماعي لوزراء حكوميين وأعضاء كنيست وشخصيات سياسية ومسؤولين.



تتوقع الصحيفة قائمة جديدة من الوزراء والشخصيات العامة الذين اخترقت مجموعات القرصنة الإيرانية أجهزتهم وحساباتهم، مُرجِّحة تقدُّم غير متوقع في الاختراقات الرقمية.



سمحت الرقابة العسكرية بنشر معلومات الجمعة الماضي تؤكد اعتقال "الشاباك" للمواطن الروسي فيتالي زفياغينتسيف (30 عاماً)، عامل أجنبي، لاشتباهه بجرائم أمنية بتوجيه إيراني. بدأ فيتالي التواصل مع عنصر إيراني يُدعى "رومان" منذ تشرين الاول 2025، ونفَّذ مهام تصوير للبنية التحتية والسفن في الموانئ تحت غطاء سياحي، مقابل أموال رقمية.



تصف "معاريف" هذه القضية الـ34 أو 35 التي كشفها "الشاباك"، محتملة وجود المزيد، مؤكدة أن طهران تشن حرباً رقمية شرسة بجهود جبارة لزعزعة الأمن عبر استهداف الهواتف والحسابات والمنصات الاجتماعية، بالإضافة إلى تجنيد ميداني لشباب وسياح ومقيمين، مما يمنح قدرات استخباراتية هائلة تضرب عمق المنظومة الأمنية.



وخلصت "معاريف" إلى أن استغلال لـ"بُعد الطيف الرقمي"، واللعب به في شتى المجالات، يهدف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل. ويستند هذا الاستغلال إلى سلسلة طويلة من الخطوات، منها بث الخوف وإيهام الرأي العام بأن الجميع عرضة لقدرات المخترقين الإيرانيين، وزعزعة ولاء المواطنين الإسرائيليين، وبث روح التمرد بين شرائح المجتمع الإسرائيلي. (ارم)





