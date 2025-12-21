أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف عن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في منطقة "داريا" وإلقاء القبض على 7 أفراد بينهم زعيم الخلية وضبط أسلحة وذخائر.

Advertisement